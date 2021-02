Škoda Octavian voimakkain dieselmoottori vie uutta Scoutia nätisti.

Octavia Scout on aina nelivetoinen ja farmarimallinen. Maavara on 161 millimetriä.­

Neliveto, korotettu maavara ja lämmitettävä ohjauspyörä. Jopas sattui talven lumisimpaan jaksoon sopiva koeajoauto.

Normi-Octaviaan (141 mm) nähden 20 millimetriä korkeampi maavara (161 mm) ja vakiovarusteinen huonon tien paketti pohjasuojineen ei tee Scoutista möyryävää maastomönkijää, mutta antaa tunnistettavasta škodamaisuudestaan huolimatta autolle oman, tunnusomaisen ilmeen. Enemmänkin voisi erottautua.

Scout on saanut uuden dieselmoottorin, jossa on puhtia enemmän kuin Octavian dieseleissä aiemmin. Kaksilitraisesta koneesta löytyy tehoa 200 hevosvoimaa ja vääntöä mukavat 400 newtonmetriä melko lavealla käyntinopeusalueella.

Farmariperäisen Octavia Scoutin voi nähdä potentiaalisena vaihtoehtona katumaastureille ja perinteisille farkkuautoille.­

Sähköautojen ja hiljaisten bensiinimoottorien rinnalla moottorin käyntiäänen tunnistaa dieseliksi, mutta se ei kantaudu häiritsevänä sisätiloihin. Sen sijaan liikennevaloissa on aikaa tunnustella moottorista välittyvää pienehköä värinää.

Voimalinja on kuin tehty etenemiseen talvisiin olosuhteisiin. Ajantasaista reagointia ja voimaa löytyy ilman, että liikkeen dynamiikasta tarvitsee tinkiä tai konehuonetta pitää erityisesti kurittaa. Vain liikkeelle lähdöissä toivoisi lisäpuhtia ilman tallan lisäpainallusta. Kiihdytykset liittymästä moottoritievauhtiin ja turvalliset ohitukset sujuvat vaivatta – varsinkin kun valitsee keskikonsolista Sport-ajotilan.

Keskikulutus jäi alle kuuden litran sadalla kilometrillä.­

Kulutus purevassa talvisäässä asettui 5,8 litraan sadalla kilometrillä. Jos lyhyttä ajoa olisi karsinut, WLTP-syklin mukainen kulutuslukema olisi alittunut enemmänkin.

Vuoden Auto Suomessa 2021 -palkinnon voittaneen Octavian maine tilavana perheautona on kaluttu aihe, mutta uudistetun Scoutinkaan kohdalla aihetta ei voi välttää, sillä marginaalisesti pidentynyt ja leventynyt auto ylpeilee nyt aiempaa 30 litraa suuremmalla tavaratilallaan, mikä tarkoittaa huoletonta 640 litran vetoisuutta.

Škoda Octavia Scout täyttää edelleen myös useimmat vetämistarpeet. Koeajoauton suurin sallittu perävaunumassa on 2 000 kiloa.

Škoda Octavia Scoutin ohjaamo edustaa osaltaan omistajakonsernin nykylinjaa.­

Sisätiloja on päivitetty merkin sukunäköä kunnioittaen. Pientä muokkausta löytyy sieltä täältä. Käytännön kannalta merkittävä uudistus on DSG-vaihteiston Shift by Wire -valitsinvipu.

Lämpöä koppiin ennen lähtöä.­

Tässäkin Octaviassa on siirrytty ohjaamossa liukusäätöihin haptisilla ominaisuuksilla. Toiset tykkäävät, moni ei. Ohjauspyörän lämmityksen kytkin on helppotoimisempi, ja se löytyy vieläpä oikeasta paikasta eli ratista.

Vaihdekepin sijasta löytyy nipukka, josta ajosuunta määrätään.­

Käytännöllistä ja kekseliästä Škodaa edustaa muun muassa lisävarusteena saatava, etuistuimen selkänojaan kiinnitetty torkkupeiton sisältävä pakkaus. Takapaksiin saa totutusti ripustettua runsaasti verkkoja tavaroiden sidontaa varten. Vetokoukun sähköinen kytkin ja kauppakassien tukevat koukut auttavat myös arjessa. Vakiovarustukseen kuuluu muun muassa avaimeton keskuslukitus.

Lisävarusteena voi hankkia kassiin pakatun torkkupeiton.­

Näin kuljetettavat tavarat pysyvät paikoillaan.­

Kyllin suuri ja tanakka koukku pitää ostoskassin kurissa tavaratilassa.­

Kuinka paljon sitten Scoutista pitää maksaa lisää verrattuna vastaavanlaiseen ”tavalliseen” Octavia Combiin? Off-road-ilmiasu ja korotettu maavara tuovat hintaan noin 2 500 euroa lisää. Toisaalta Scoutin laaja varustelista kannattaa huomioida samalla.