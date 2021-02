Nissanin täyssähköauto käväisi näytillä Suomessa: Škoda ja VW saavat kilpailijan Ariyasta

Yhdessä uuden Qashqain kanssa Suomessa nähtiin kuluneella viikolla myös Nissanin uusi sähköauto Ariya.

Käytännössä kyse on tuotteesta, joka kilpailee samassa sarjassa Škoda Enyaqin ja Volkswagen ID.4:n kanssa. Se näkyy muun muassa korikoossa, jonka osalta mitat ovat lähes millimetrin tarkkuudella samat kuin Volkswagen ID.4:ssä.

Tavaratilassa Nissan tosin häviää VW:lle hieman, mutta toisaalta perävaunupaino on 1 500 kilogrammaa Volkswagenin tasan tonnin sijaan.

Voimalinjan suhteen Nissan kulkee omaa tietään, sillä sähkömoottori on edessä ja autossa on siis etuveto. Nelivetoisissa on siten myös takamoottori. Ajoakun energiasisältö on joko 63 tai 87 kilowattituntia ja kesyimmässäkin versiossa on tehoa 160 kilowattia. Nelivetoisissa teho on 205, 225 tai 290 kilowattia ja suurin vääntömomentti on 560 tai 600 newtonmetriä.

Uutuus tulee markkinoille sekä etu- että nelivetoisena.­

Toimintamatkaa on vähintään 340 kilometriä. Euroopassa vakiona olevan 130 kilowatin tehoisen pikalatauksen avulla saa puolessa tunnissa lisää virtaa kolmensadan kilometrin ajoon. Autoissa on myös 1- tai 3-vaihelataus, pienemmän ajoakun kanssa 7,4-22 kW ja tehokkaammassa aina 22 kW.

Ariya on joutunut sikäli koronapandemian uhriksi, että sen valmistus ja myynti ovat siirtyneet suunniteltua myöhemmäksi. Nissan kuitenkin lupaa, että Ariya on myyjillä maaliskuun lopussa 2022.

Ohjaamossa erityisen vaikutuksen tekevät kosketuspalautteen antavat uudenlaiset katkaisimet.­

Hinnasta tiedetään tässä vaiheessa sen verran, että maahantuojan mukaan ”useampi versio jää Suomessa alle valtion 50 000 euron hankintatuen”.