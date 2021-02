Tässä on uusi Nissan Qashqai: Suursuosikki sai uudet muodot – ohjaamossa nyt aivan eri tunnelma

Kolmannen sukupolven Nissan Qashqaissa ennallaan ovat vain nimi ja perusajatus.

Nissanin upouusi Qashqai on muodoiltaan ja kaikin puolin muutoinkin loikkaus uuteen aikakauteen.­

Nissan Qashqain ulkonäössä on jotain tuttua. Silti autoon on tullut aimo annos lisää särmää ja valmistaja korostaa myös yhtenäistä muotoilulinjaa uuden Ariya-sähöauton kanssa. Valot on nyt Qashqaissa toteutettu ledeillä ja pyörät ovat kookkaat.

Korin mittoihin ei kuitenkaan ole tehty merkittävää muutosta. Kokoa on silti joka suuntaan pari senttiä lisää.

Uusi Qashqai: tutunnäköinen mutta lisäsärmällä.­

Sisätiloissa kasvu tuntuu suuremmalta, mikä johtuu kokonaan uudesta perusrakenteesta. Matkustajille ja heidän tavaroilleen on onnistuttu loihtimaan paljon enemmän tilaa kuin ennen. Tämän huomaa varsinkin takapenkillä, missä pitkän ajajan taakse mahtuu mainiosti toinen hongankolistaja.

Tavaratila on melkein viidenneksen entistä suurempi, nyt 504 litraa.

Uusi Qashqai on Euroopassa Nissanin ensimmäinen malli, jossa otetaan käyttöön Renault-Nissan-allianssin kehittämä uusi CMF-C -perusrakenne. Se tarkoittaa sitä, että suurlujuusterästä on paljon enemmän kuin ennen ja kaikella on pyritty hyvään turvallisuuteen. Luja ja jäykkä rakenne tarkoittaa yleensä myös hyvää ajettavuutta.

Moottorivalikoima on aiempaa vaatimattomampi, sillä dieselmoottoria ei Qashqaihin ole enää saatavissa. Sen tilalle tulee kesään 2022 mennessä etuvedon kanssa uusi e-Power, jossa voimaa on 140 kilowattia.

Uudessa voimalinjassa sähkömoottori vastaa auton liikkumisesta ja edistyksellisen bensiinimoottorin tehtävänä on vain tuottaa virtaa ajoakulle.

Uuden Qashqain myynti alkaa 1,3-litraisella kevythybridillä.­

Uuden Nissan Qashqain myynti alkaa 1,3-litraisella kevythybridillä, jonka voi valita joko 103 tai 116 kilowatin tehoisena. Miedompi tulee aina käsivalintaisen vaihteiston kanssa. Tehokkaamman saa myös Nissanin Xtronicilla, mikä on portaattomasti toimiva automaattivaihteisto. Automaatin kanssa saa myös nelivedon.

Nissan on kuunnellut uutta Qashqaita suunnitellessaan asiakkaitaan, mikä näkyy monessa yksityiskohdassa. Istuinlämmityksen katkaisijat ovat vihdoinkin aiempaa järkevämmässä paikassa, polttoainesäiliön luukku on otettu osaksi keskuslukitusta ja tavaratilassa on kaksi valoa. Pieniä asioita, joilla voi olla käytössä suuri merkitys.

Ohjaamo on parhaassa varustetasossa todella moderni ja hyviin puoliin kuuluu se, ettei kaikkia katkaisijoita ole piilotettu kosketusnäytön uumeniin.­

Ohjaamossa tunnelma on aivan toista luokkaa kuin ennen. Suomessa oli vierailemassa huippuversio eli kaikilla herkuilla kuorrutettu Tekna+. Siinä on muun muassa kaksivärinen nahkaverhoilu, digitaalimittaristo, tuulilasin heijastusnäyttö ja paljon muuta. Varusteiden lisäys, etenkin turvallisuuden osalta, kattaa kuitenkin kaikki Qashqait hinnat alkaen Visia-versiota myöten.

Nissanille uusi kolmanteen sukupolveen siirtyvä Qashqai on Euroopassa todella tärkeä malli. Niitä on rekisteröity mantereellamme vuodesta 2006 lähtien yli kolme miljoonaa kappaletta ja viime vuonna se oli katumaasturien ykkönen.

Tavaratilaa on paljon aiempaa runsaammin ja valaistusta on parannettu käyttäjien toiveiden mukaisesti.­

Takaovi aukeaa nyt reilusti, mikä auttaa esimerkiksi lastenistuimen kiinnittämisessä.­

Suomessa Qashqai on merkin syömähammas, sillä vuosittain kolme neljästä meillä myytävästä Nissanista on niitä. Vuodesta 2010 lähtien Qashqai on ollut uusien henkilöautomallien rekisteröintitilastossa aina vähintään neljännellä sijalla. Ykköseksi se ylsi vuosina 2012 ja 2018, jota paikkaa taas tavoitellaan uudella mallilla.

Uusi Qashqai esiteltiin Suomessa päivää aiemmin kuin muualla maailmassa.­

Ehkä sen takia Nissan teki jotain historiallista. Uusi Qashqai näytettiin Suomessa medialle vaivihkaa päivää ennen sen virallista maailman ensiesittelyä. Viimeksi näin on tapahtunut vuonna 1965 ja silloin auto oli Ford Mustang.

Uuden Nissan Qashqain ennakkomyynti on tarkoitus käynnistää huhtikuussa, jolloin kerrotaan meille tulevat versiot ja niiden varusteet. Valitettavasti monin tavoin parantuneen ja täydellisemmin varustellun uutuuden hinnat pomppaavat yli kolmetuhatta euroa ylöspäin nykytasosta. Ensimmäiset asiakkaat saavat Qashqainsa loppukesästä.