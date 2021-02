Made in China: Ensimmäiset Kiinassa valmistetut Teslat ovat nyt Suomessa

Tesla myy nyt Suomessa myös Kiinan Shanghain-tehtaallaan valmistettuja Model 3 -malleja.

Kokoonpanoprosessejaan vähä vähältä kohenteleva sähköautovalmistaja Tesla on saanut Kiinan Shanghaissa sijaitsevan Giga Shanghai -tehtaansa tuotannon hyvään vauhtiin. Tehdas on valmistanut etupäässä Model 3 -mallia, ja siellä valmistettuja autoyksilöitä on nyt saapunut myös Suomeen myyntiin.

Tesla on näin liittynyt nyt niihin autovalmistajiin, jotka myyvät Kiinassa valmistettuja henkilöautoja Suomessa. Jo aiemmin kiinalaistuotettuja autoja on meillä myynyt lähinnä Volvo.

Tulevaisuudessa Euroopan markkinoille valmistettavat Model 3 -mallit syntyvät Saksassa rakenteilla olevassa Giga Berlin -tehtaassa.­

Teslan Giga Shanghai työllistää noin 2000 henkilöä. Model 3 -mallin lisäksi tehtaalta valmistuu uutta Model Y -mallia, jonka valmistuksen kiinalaisastetta on nostettu tammi-helmikuussa. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä tehtaan tuotantokapasiteetti nousi noin 8 000 autoon viikossa, ja vuosikapasiteetin on arvioitu kaikkiaan saavuttaneen noin 250 000 kappaleen rajapyykin viime vuonna.

Giga Shanghain maksimituotannon on arvioitu olevan noin puoli miljoonaa autoa vuodessa, kun tehdas on saavuttanut lopulliset mittasuhteensa. Suomessa kiinalaistaustaisen Model 3:n hinnat alkavat hieman alle 50 000 eurosta (Standard Range Plus).

Shanghaista Suomeen, kertoo paperi kojelaudan päällä.­

Myöhemmin Euroopan markkinoille tarkoitettujen Model 3 -mallien on tarkoitus valmistua Teslan Saksaan nousevalta Giga Berlin -tehtaalta. Samalta tehtaalta on suunniteltu alkavan myös uuden Model Y:n valmistus alkavan kevään aikana. Tehtaan on arvioitu työllistävän yli 10 000 henkilöä valmistuttuaan.