Tältä näyttää suomalaisten suursuosikki Nissan Qashqai uusiutuneena – vain resepti on ennallaan

Ruoka muuttuu paljon paremmaksi, kun tuttuun reseptiin käyttää aiempaa parempia raaka-aineita. Juuri tuolla tavalla Nissan on kehittänyt kolmannen sukupolven Nissan Qashqain.

Nissan Qashqaissa on jotain tuttua, mutta ulkonäkö on paljon modernimpi kuin ennen mukautuvia ledivaloja myöten.­

Vuonna 2006 ensi kerran esitellystä Qashqaista on tullut eurooppalaisten suosikki. Suosiossa otettiin hurja hyppäys nykyisen toisen sukupolven myötä, sillä sen rekisteröinnit kaksinkertaistuivat edeltäjään verrattuna. Näin siitäkin huolimatta, että samaan aikaan kilpailijoiden määrä kasvoi neljästä yli kahteenkymmeneen.

Uudessa Qashqaissa ennallaan ovat oikeastaan vain nimi, filosofia ja koko. Senttejä on kertynyt pari lisää akseliväliin, pituuteen, leveyteen ja korkeuteen. Yhdessä aivan uuden perusrakenteen kanssa ne ovat tuoneet lisää tilaa niin takana matkustaville kuin tavaroille.

Qashqain mitat ovat lähes ennallaan, mutta kuorien sisällä on paljon aiempaa enemmän tilaa.­

Pikaisten kylmien tyyppien perusteella takapenkillä on mukavasti tilaa melkein kaksimetrisillekin. Materiaalien myötä vaikutelma matkustamossa on paljon aiempaa mukavampi. Tosin tutustuttavana ollut Qashqai vastasi varusteiltaan Tekna+ -varustetasoa eli parasta mitä saatavilla on.

Tavaratila on kasvanut peräti 74 litraa (nyt yli 500 litraa). Uutta Qashqaita suunnitellessaan Nissan on kysynyt käyttäjien toiveita, mikä on tuonut tavaratilaan toisen valon. Hattuhyllyn saa nyt pohjan alle piiloon ja lattian voi kääntää, jolloin pohjaksi tulee maton tilalle helposti puhdistettava materiaali.

Materiaalit ovat ihan toista luokkaa kuin ennen. Parhaassa varustetasossa on muun muassa kaksivärinen nahkaverhoilu ja istuimissa jopa hierontatoiminnot.­

Samanlaisia käteviä pieniä parannuksia löytyy runsaasti myös ohjaamosta. Istuinlämmityksen katkaisimet on nyt sijoitettu aiempaa järkevämmin, sähköisen käsijarrun katkaisin on kätevässä paikassa ja esimerkiksi polttoainesäiliön kansi on nyt osa keskuslukitusta.

Linjoissa on uutta jykevyyttä ja enemmän ilmettä. Takapilari on lainattu melkein sellaisenaan Lexus RX:stä.­

Ajajan paikalla näkymät riippuvat auton varustetasosta. Perusmallissa on analogiset mittarit, mutta tasokkaimmissa on muunneltava digitaalimittaristo. Huippuvarustelun myötä tulee tuulilasiin heijastusnäyttö. Kojelaudassa kosketusnäyttö on kasvanut 9-tuumaiseksi ja nyt se on koko ajan yhteydessä nettiin. Tästä on iloa etenkin navigaattorilla ja mukautuvalla vakionopeudensäätimellä varustetuissa autoissa, joissa nopeutta säädeltäessä otetaan huomioon etukäteen liikenneympyrät, risteykset ja muut nopeuden muutosta vaativat asiat.

Konepellin alle tarjotaan alussa 1,3-litrainen bensiiniturbo joko 103 tai 116 kilowatin tehoisena.­

Ajettavuuden pitäisi olla aiempaa paremmalla tasolla jo uuden perusrakenteen ansiosta. Kori ja perusta ovat nyt niin paljon jykevämmät, että jousituksen toiminta on aiempaa täsmällisempi. Auton paino ei ole kuitenkaan kasvanut, sillä Qashqaissa käytetään entistä kevyempiä materiaaleja: konepelti ja ovet ovat nyt alumiinia ja takaluukku on komposiittirakenteinen.

Moottoreissa on otettu loikka sähköiseen aikakauteen. Dieselmoottoria ei ole enää saatavilla lainkaan. Ensiksi myyntiin tulevat kaksi 1,3-litraista bensiiniturbovaihtoehtoa, jotka ovat kevythybrideitä. Tehoa on joko 103 tai 116 kilowattia. Tehokkaamman saa myös portaattomasti toimivalla vaihteistolla, ja sen kanssa on tarjolla myös neliveto.

Vajaan vuoden kuluttua tulee uusi e-Power-moottori, jossa voimaa on 140 kilowattia. Etuvetoisessa versiossa sähkömoottori hoitaa kaiken liikkumisen ja bensiinimoottori on vain tuottamassa virtaa ajoakulle.

Kolmannen sukupolven Qashqaissa on perusmalli Visiasta alkaen paljon enemmän varusteita kuin ennen, jotta se saavuttaisi viiden tähden tuloksen aiempaa vaativammassa Euro NCAP -testissä.

Kaikilla parannuksilla on se ikävä vaikutus, että Qashqain perusmallin hinta nousee 3 500–4 000 euroa. Tarkat hinnat selviävät huhtikuussa, jolloin ennakkomyynti on määrä alkaa. Uudet Qashqait saapuvat Suomeen syksyyn mennessä.