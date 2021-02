Miten lataushybridit toimivat pakkasessa? Kahdeksan töpseliautoa testannut TM: ”Tuntuu utopistiselta ajatukselta”

Töpselihybridin polttomoottorin käynnistyminen talviajossa on käytännössä väistämätöntä, kirjoittaa talvisen lataushybriditestinsä juuri julkaissut Tekniikan Maailma.

Joukon kiinnostavia uusia lataushybridejä testanneen tuoreen Tekniikan Maailma -lehden mukaan kipakka pakkanen aiheuttaa muodikkaissa töpselihybrideissä sen, ettei auto liiku enää pelkällä seinästä ladatulla virralla, vaan mukaan astuu käytännössä aina myös auton polttomoottori.

”Kun lämpömittari laskee alle 15 pakkasasteen, tuntuu pelkän sähkön käyttäminen olevan autoille haaste riippumatta siitä, ovatko ne olleet johdon päässä esilämmityksessä vai eivät”, lehti kirjoittaa uunituoreiden talvisten käyttökokeidensa tuloksista.

TM:n mukaan ajo pakkasessa niin, ettei polttomoottori kävisi lainkaan, ei ole lataushybridien osalta käytännössä realistista:

”Talven yli ajaminen pelkällä sähköllä tuntuu utopistiselta ajatukselta. Mikäli käytössä on lämmin autotalli, ajomatkat ovat lyhyitä, esilämmitys on käytössä ja ulkolämpötila on maltillinen, pelkän sähkön käyttäminen voimanlähteenä voi olla mahdollista. Muissa tapauksissa se on hyvin epätodennäköistä”, lehti summaa suuren talvitestinsä lataushybridejä koskevia tuloksia.

Erityisen hankalaksi polttomoottoriton sähköajo muodostuu TM:n mukaan silloin, kun myös matkustajat halutaan pitää lämpiminä.