AL: Maajussi-Timolla on tallissa 1,5 miljoonaa kilometriä ajettu Mercedes Benz – autoja kunnostava julkkis kertoo, että vanhoissa Mersuissa on yksi ylivoimainen etu

Timo Syrjälä keräilee ja kunnostaa vanhoja Mersuja.

Maajussille morsian -ohjelman edellisellä kaudella Timo Syrjälä oli yksi kolmesta kandidaatista, joka tavoitteli Kangasalta kotoisin olevaa Heidiä.

Tv-sarjassa vilahti myös yksi Syrjälän tosirakkauksista, kermanvärinen Mercedes-Benz SL.

Aamulehti pääsi tutustumaan Timo Syrjälän autotalliin Lempäälän Sääksjärvellä. Syrjälä on hurahtanut vanhoihin Mercedes-Benz -autoihin, joita hänellä on neljä kappaletta. Syrjälä innostui alun perin saksalaisista Mersuista isäpuolensa ansiosta.

– Vanhoissa Mersuissa on todella ajateltu helppoja korjauksia ja huoltoja. Sitä kautta merkin joskus korkeampi hankintahinta tulee takaisin. Laadultaankin Mersu oli silloin vielä muita edellä, Syrjälä kertoo lehdessä.

Eniten kilometrejä nähnyt Mersu on maalarilla viimeistelyssä, ja auto kunnostetaan konetta myöten.

– Tarkoitus on saada Mese takaisin ajoon kevään aikana. Se on pystylamppuinen E-Mersu vuodelta 1975. Autolla on ajettu varmaan 1,5 miljoonaa kilometriä. Itse ehdin ajaa sadantuhannen kilometrin mittarin ainakin viisi kertaa ympäri.

Tällä hetkellä Syrjälä ajaa päivittäin C-sarjan Mercedes-Benzillä, joka on vuosikertaa 1996. Auto on niellyt kohta 800 000 kilometriä.

– Autoon on tänä aikana vaihdettu ainoastaan polttoaineen syöttöpumppu sekä normaalisti niveliä, jarrupaloja ja muita kuluvia osia, Syrjälä kertoo.

Lisäksi Syrjä omistaa Yhdysvalloista tuodun kermanvärinen SL-avomallin vuodelta 1972, kompressoriahdetun SLK-roadsterin vuodelta 2000 sekä vihreän Mercedes-Bentz C 180:n vuosimallia 1994. Viimeksi mainittu on tuotu käytettynä Virosta.

– SL oli myynnissä halvalla, ja hankin sen varaosiksi. Välillä olen sitä yrittänyt myydäkin. Voi olla, että autosta tulee seuraava kunnostusprojekti.

Syrjälä pyörittää kone-, laite- ja teräsrakennesuunnittelua tarjoavaa yritystä Lempäälässä.