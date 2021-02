Koeajo: Tällainen on töpselistä ladattava järkitason tila-Mercedes

Mersun ladattava B-sarjalainen kulkee kelpo sähkömatkan myös talvella.

Pikkumersun ladattava tilaversio on asiallinen ja pienikulutuksinen perheauto.­

Mersun tuore B 250 e on vastaavan ladattavan A-sarjalaisen tilaversio eli hybridi, joka yhdistää akkusähkön sekä bensaturbon hiukan laatikkomaiseen keskiluokan perhekoriin.

Ulkonäöllisesti B-sarjalainen ei tarjoa katumaasturimaisen muodikasta ulkonäköä, mutta sisäpuolelta paketti on kyllä yhtä aikaa sekä visuaalisesti onnistunut että laadullisesti ja tilankäytöllisesti mainio.

Varsinkin takapenkkiläisille on tarjolla A-sarjaa enemmän pää- ja jalkatilaa eikä tavaratilassakaan ole moittimista. Ajoakku on nimittäin saatu B:ssä paketoitua pääasiassa takaistuimen alle ja rahtiruumainen tasainen lattia on loppujen lopuksi vain muutaman senttimetrin vastaavaa perusbensamallia korkeammalla.

Ladattavuuden paljastaa vain pieni e-kirjain takaluukussa.­

Ladattavan A 250 e:n tapaan auton ajoakku on kapasiteetiltaan hyvä ja tarjoaa parhaimmillaan lähes 70 km:n kertatoimintamatkan edullisesti sähköllä.

Koeajo osui mielenkiintoisesti ihan kunnollisiin talvikeleihin, joten tällä kertaa saimme tilaisuuden kokeilla myös kiitellyn sähkövoimalinjan kulutusta pakkasella.

Sen osalta lopputulos oli, että talvellakin sähköllä pääsee helposti nelisenkymmentä kilometriä, kunhan ajotapa on järkevä ja pakkanen kohtuullinen.

Aivan äärimmillään Mersun sähkönkulutus tuntuu oleva kovalla pakkasella ja lumipöperössä, jossa lämmöt täysillä ja oikein tarkoituksella epätaloudellisesti ajaen ajosähköä riitti kylmällä autolla kadunvarresta startaten vähimmillään vajaan 30 kilometrin edestä.

Vastaavaan A-sarjalaiseen nähden B loistaa takatiloillaan.­

Järkevän bensaturbokoneen ansiosta B 250 e:n taloudellisuus ei onneksi romahda fossiilisillakaan ajettaessa, eli käytännössä B:n sekalaisen talviajokulutuksen saa pyörimään helposti noin neljässä litrassa, kunhan autoa vain pääsee latailemaan säännöllisesti.

Lataamisen osalta B:stä voi onneksi sanoa samaa kuin A:stakin, eli että täyslataus tyhjästä täyteen sujuu auton ilahduttavan tehokkaan 7,2 kilowatin sisäisen laturin ansiosta parhaimmillaan noin kahdessa tunnissa.

Ladattava B kannattaa siis monista muita töpselihybrideistä poiketen kytkeä piuhaan jo pienenkin asiointipysähdyksen ajaksi, kunhan tarjolla on vain riittävän tehokas asiointilatauslaite.

Ajoakun lataamisen ajastus- ja ohjaustoiminnot ovat nykyaikaisella tasolla. Kesä- ja talvikulutuksessa on sähkövoimalinjoille tyypilliseen tapaan selvä ero.­

A-sarjaan verrattuna B 250 e on ehkä aavistuksen tylsempi ja mukavuuspainotteisempi ajettava, mutta silti tehokas ja käytännöllinen.

Loppujen lopuksi B:n suurimmaksi kompastuskiveksi nousee lähinnä kovahko hinta muutamiinkin suunnilleen saman ajo- ja käyttökokemuksen tarjoaviin lataushybridikilpailijoihin verrattuna. Tähti keulalla on tae hyvästä tuotteesta, mutta myös maksaa.