Muutos näkyy nyt maanteillä – merkki talouden kasvusta?

Autoala nosti ennustettaan kuorma-autojen ensirekisteröinneistä. Toipuminen on merkki talouden kääntymisestä kasvuun koronakuopan jälkeen.

Autoala on nostanut ennustettaan kuorma-autojen ensirekisteröinneistä tänä vuonna, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus. Uusi arvio on hieman yli 4 000 kuorma-autoa, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Tilastokeskuksen mukaan tavaraliikenne kääntyi kasvuun jo viime vuoden kolmannella neljänneksellä kevään syvän kuopan jälkeen. Heinä-syyskuussa kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 69 miljoonaa tonnia, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin toissa vuonna vastaavalla neljänneksellä.

Maantiekuljetukset ovat yksi herkimmistä mittareista sille, mihin suuntaan kansantalous on kehittymässä.

– Raskaimpien kuorma-autojen rekisteröintien on tänä vuonna arvioitu palaavan lähes koronaa edeltäneelle tasolle. Vientiteollisuuden kysyntä on lähtenyt maltilliseen kasvuun, ja myös yritysten luottamus talouteen on parantumassa viime vuoteen nähden, kertoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio tiedotteessa.

Kaikkiaan kuorma-autojen ensirekisteröintien arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna hieman yli 4 000 autoon. Kuorma-autojen rekisteröintien määrä kasvaisi tällöin noin 18 prosenttia viime vuoteen nähden.

Pienten kuorma-autojen kysyntä toipunut nopeasti

Raskaiden yli 16 tonnin kuorma-autojen rekisteröintien on arvioitu kirivän tänä vuonna noin 2 800 autoon, joka olisi noin 21 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Määrä jää kuitenkin hieman pienemmäksi kuin ennen koronaa.

Keskikokoisten 6–16 tonnin kuorma-autojen kysynnän ennakoidaan palaavan koronaa edeltäneelle tasolle jo tänä vuonna. Pienten kuorma-autojen markkina lähti elpymään viime vuoden loppupuolella.

Pakettiautojen ja pienten kuorma-autojen kysyntä on toipunut koronatilanteesta nopeammin kuin raskaiden kuorma-autojen. Alle kuuden tonnin kuorma-autoja ensirekisteröitiin viime vuonna yli neljä prosenttia enemmän kuin toissa vuonna.

Pakettiautojen kysyntä heijastelee erityisesti pienten yritysten toipumista koronasta.

Hankintatuki on haettavissa vuoden 2022 loppuun asti

Kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatukeen on varattu Suomessa miljoona euroa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ilmoittaa, että sen myöntämä tuki on haettavissa vuoden 2022 loppuun asti.

Helmikuun alkuun mennessä tukihakemuksia on tullut 29 kappaletta. Käyttövoimittain tarkasteluna hakemuksista 17 kappaletta on kohdistunut paineistettua kaasua (CNG) ja 12 kappaletta nesteytettyä kaasua (LNG) käyttävään kuorma-autoon.

CNG-autoille tuki on 5 000 euroa ja LNG-autoille 12 000 euroa.

Hankintatuki osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa

Kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuki on osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa. Sekä yksityishenkilöt että yritykset voivat hakea tukea.

Erityisesti biokaasua käyttämällä ajokin elinkaaren päästöjä saadaan vähennettyä merkittävästi. Biokaasun etuna on myös, että sitä voidaan tuottaa paikallisesti.

– Pitkäjänteiset hankintatuet ja latausinfran kehittäminen ovat tehokkaita kuorma-autokannan käyttövoimamurroksen vauhdittajia, Kallio arvioi.

Kuorma-autojen osuus tieliikenteen kasvihuonepäästöistä on nykyisin Suomessa yli kolmannes.