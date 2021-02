Koeajossa todellinen työauto: Uusi Isuzu D-Max ei väsähdä kesken urakan

Uusi Isuzu D-Max on entistä vankempaa tekoa.

Uudella Isuzu D-Maxilla on entistäkin vahvemmin kuorma-auton DNA. Auton käyttövoimavero on 102 euroa ja ajoneuvovero 357 euroa vuodessa.­

Isuzu on Suomessa marginaalimerkki, mutta sillä on vankka kannattajakuntansa, kun puhutaan oikeista työautoista.

Isuzu on ainoa pick-upien eli avolava-autojen valmistaja, joka on keskittynyt pelkästään raskaaseen kalustoon. Tämän vuoden tärkein uutuus Isuzulla on Euroopassa täysin uusiksi pantu D-Max.

Jatkuvan kehityksen nimissä D-Maxin rungosta on muokattu edelleen aiempaa vahvempi. Rungon pitkittäispalkit ovat nyt leveämpiä ja niitä on vahvistettu sisäpuolelta. Parannusten tuloksena yhtiö kertoo rungon vääntöjäykkyyden parantuneen viidenneksellä ja pitkittäisjäykkyyden kasvaneen 26 prosenttia.

Edellä olevat ovat vain lukuja, mutta todellisuudessa niillä on suuri merkitys auton kestävyyteen tositoimissa. Työauto ei saa väsyä.

Space Cab -version 1,8-metriselle lavalle voi lastata yli tonnin kuorman, ja auton suurin sallittu vetomassa jarrulliselle vaunulle on täydet 3 500 kiloa.­

Kokonaan uudelleen muotoiltuja D-Maxin linjoja ei ole suunniteltu vain ulkonäön ehdoilla, vaan myös kori on aiempaa vahvempi, sillä siinä käytetään nyt enemmän suurlujuusterästä A- ja B-pilareissa, katossa ja helmoissa. Samalla ilmanvastus on aiempaa alhaisempi, ja siitähän kulutuslukemat tykkäävät.

Kuljettajan tilat ovat muuttuneet huomattavasti henkilöautomaisemmiksi. Istuimissa on enemmän säätövaraa ja ohjauspyörässä on sekä korkeus- että etäisyyssäätö. Etuistuimet on muotoiltu uudelleen. Samalla ajoergonomiaa on parannettu sijoittamalla käyttimiä loogisempiin paikkoihin.

Astinlauta on periaatteessa hyvä varuste, mutta toteutus ontuu: laudalle ei kunnolla mahdu kuin aivan matala ja pieni tanssilipokas – ja niitä harvoin työmailla käytetään.­

Tiloiltaan uudistunut D-Max on kunnon kokoinen. Auton saa kaksipaikkaisena Space Cab -versiona sekä viisipaikkaisena Double Cabina, joista koeajossamme oli ensin mainittu kaksipaikkainen auto. Siihen mahtuvat ongelmitta istumaan jopa yli 190-senttiset henkilöt. Etuistuimilla on mukavan väljää kaikissa suunnissa, ja penkkien takana on mukavasti tilaa erilaisille mukana kulkeville tavaroille. Taka­ovi avautuu kaapparimallisesti, mikä helpottaa käytettävyyttä.

Koriin on tehty käyttöä helpottavia muutoksia, kuten suuremmat ovet, jotka myös avautuvat kohtalaisen laajalti.­

Space Cabin lava on kooltaan 1,8 x 1,5 -metrinen, ja pyöräkoteloidenkin väliin jää 1,1 metrin hyötytila. Korkeutta lavalla on himpun vajaa puoli metriä, joten kyseessä on kaiken kaikkiaan ihan kunnon rehellinen pick-up. D-Max on aina nelivetoinen.

Ohjaustuntumassa on auton olemukseen mainiosti istuva miellyttävän tanakka vaste. Palautus toimii kohtalaisen ripeästi myös pienissä nopeuksissa. Käännöksissä auton käsittely tuntuu johdonmukaisen neutraalilta, ja takavedolla perä saattaa lumikeleillä kurkata hieman sivullekin – kuin muistuttaakseen, että voimaakin on tarjolla. Kiihtyvyys on tavallisessa liikenteessä mukana pysymiseen varmasti riittävää.

Akselivälin kasvattaminen kolmella sentillä on tuonut lisää tilaa ohjaamoon. D-Maxin sisätilat alkavatkin olla jo varsin henkilöautomaiset aina sisäajomelua myöden.­

Jousitus on luonnollisesti varsin jämäkkä, mutta hieman yllättäenkin matka-ajossa myös mukavuutta on tarjolla. Entistäkin jäykemmäksi vahvistettu runko aiheuttaa sen, ettei auto ei kallistele tiukoissakaan mutkissa. Moottoritiellä mennään tasanopeutta eleettömän vakaasti ilman lisääntynyttä ohjailutarvetta.

Ainoa moottorivaihtoehto on 1,9-litrainen diesel, joka vie autoa ponnekkaasti eteenpäin, ja vetohommiinkin auto sopii: jarrullisen vaunun paino saa enimmillään olla täydet 3 500 kiloa. Matkustusmukavuutta heikensi yllättäen kaikkein eniten soittimen äänentoiston laatu, joka ei vakuuttanut koirankoppimaisuudellaan. Painotukset ovat tässä autossa tietenkin muualla.

Nelivedosta löytyvät hidas ja nopea alue sekä takatasauspyörästön kytkettävä lukko. Neliveto ja lukko kytkettynä D-Max muuttuu olemukseltaan huomattavan kankeaksi, mikä on ymmärrettävääkin, mutta samalla auton erinomainen etenemiskyky nousee esiin. Sopivalla rengastuksella D-Max on varma etenijä vaikeissakin olosuhteissa.

Tukevan ohjauspyörän puolille on sijoitettu tärkeimmät ajon aikana mahdollisesti tarvittavat toiminnot.­

Mittariston päänäytöt ovat selkeälukuiset, mutta niiden väliin jäävä digi-informaatio hieman sekavasti jäsennelty.­

Kosketusnäyttö on integroitu siististi kojelautaan. Peruutuskameran näyttö ei yllä parhaimpien tasolle, mutta ajaa silti asiansa.­

Käytännön kulutus nousi D-Maxilla liukkailla ja haastavilla talvikeleillä koeajolla lähes kymmeneen litraan sadalla, kun keskinopeus oli sekalaisessa ajossa 31 km/h. Kun mukana kulki koko ajan 400 kilon betoniporsaskuorma, voi lukemaa pitää siistinä. Tasaisessa ajossa päästään helposti litraakin alempaan kulutukseen.