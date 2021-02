Miksi ”Ilmastopolitiikan pyöreässä pöydässä” ei ole mukana autoilijoiden edustajaa?

Liikenteen massiivisten päästövähennyksien hyväksyttävyyttä pohditaan ja valmistellaan ilman autoilijoiden edustajaa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen nimeämän ”Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän” tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomessa voidaan siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan vuoteen 2035 mennessä.

Vuoden 2020 aikana pöytä on kokoontunut kaikkiaan viisi kertaa ja aiheina ovat olleet mm. talouden elpyminen sekä vihreä elvytys, päästövähennykset ja energiaverotus, fossiilittoman liikenteen tiekartta sekä ilmastolaki.

Autoilijoiden kannalta pöydän keskustelut ovat oleellisia, sillä hallituksen valmistelemista päästövähennyksistä suuri osa tullee keskittymään nimenomaan yksityisautoiluun ja koskemaan sitä myöten suuresti myös autoilevien kansalaisten arkea.

Eli kuka tai ketkä edustavat Ilmastopolitiikan pyöreässä pöydässä autoilijoita – esimerkiksi henkilö- ja pakettiautoilla liikkuvia kansalaisia?

Näin Ilta-Sanomien kysymykseen vastasi pöydän pääsihteerinä toimiva ympäristöneuvos Merja Turunen ympäristöministeriöstä:

– Ilmastopolitiikan pyöreässä pöydässä on 20 eri tahoa (ks. faktalaatikko alla, toim. huom). Lisäksi pyrimme kuulemaan laajemminkin eri tahoja muun muassa järjestämällä isompia, kaikille avoimia tilaisuuksia.

Olen tietoinen noista 20 eri tahosta. Pyydän suoraa vastausta kysymykseen siitä, kuka tai ketkä heistä edustavat autoilijoiden näkökulmia?

– Pyöreään pöytään on nimetty nuo 20 tahoa, jotka osallistuvat keskusteluihin ja tuovat näkemyksensä ilmastopolitiikan eri kysymyksiin. Ilmastopolitiikan kenttä on laaja ja pöytään on voitu ottaa vain rajallinen määrä edustajia. Siten esimerkiksi autoilua taikka laajemmin liikennettä, kuljetusta taikka liikkumista koskien ei ole erillistä tahoa tai tahoja nimettynä. Sama koskee myös muita sektoreita, esimerkkinä vaikkapa autoilun lisäksi toinen kuluttajia lähellä oleva asia eli asuminen.

Turusen mukaan ”Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä” ei voi mitenkään kattaa kaikkia tärkeitä yhteiskunnan toimijoita, mutta sen tavoitteena on kuitenkin toimia kansallisen valmistelun tukena hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

– Eri näkökulmat tulevat keskusteluun mm. alustusten ja pyöreään pöytään nimettyjen tahojen kautta. Keskustelua käydään myös muissa yhteyksissä ja kohdennetummin. Liikennesektori kokonaisuudessaan on tärkeä päästöjen vähentämiseksi ja siksi fossiiliton liikenne valikoituikin yhdeksi keskusteluaiheeksi pyöreään pöytään viime vuoden puolella.