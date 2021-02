Saako alle 15 000 eurolla käytetyn täyssähköauton? IS tutki tarjontaa – tässä tulos

Alle 15 000 eurolla saa Suomessa käytetyn sähköauton, mutta valikoima on hyvin rajallinen.

Käytettyjen täyssähköautojen valikoima on vielä kapea – paitsi jos haluaa maksaa yli 30 000 euroa.­

Täyssähköautojen hankintaa rajoittaa vielä 2020-luvullakin niiden korkea hankintahinta verrattuna vastaaviin polttomoottoriautoihin. Esimerkiksi Tesla, Audi, BMW, Jaguar, Mercedes-Benz ja Porsche ovat tuoneet viime vuosina uudet sähköautomallinsa markkinoille, mutta tavallista kansaa niiden uushankintahinnat ovat lähinnä hirvittäneet.

Edulliset sähköautot ovat harvassa. Lisäksi käytettyjen autojen markkinoilla sähköautotarjonta on vielä hyvin ohutta, sillä sähköautot ovat alkaneet yleistyä Suomessa hiljalleen pikemmin 2010-luvun loppu- kuin alkupuolella. Näin ollen niitä ei ole laajemmin ehtinyt siirtyä käytettyjen markkinoille, ja koska autovalmistajat eivät edelleenkään valmista käytettyjä autoja, yli kymmenvuotiaita sähköautoja ei markkinoilla juuri ole saatavana.

Samaan aikaan Suomessa autojen keski-ikä alkaa pian lähestyä jo 13:a vuotta, mikä tarkoittaa, että keskimäärin suomalaisauto on vuosimallia 2008 tai 2009. Niin vanhoja sarjatuotantosähköautoja Suomen markkinoilla ei käytännössä edes ole. Se vaikuttaa tietenkin myös niiden hintoihin. Muutamalla tonnilla ei sähköautoa Suomessa saa, ei edes käytettynä. Jos saisi, kauppa kävisi varmasti.

Mitä markkinoilta sitten löytyy, jos hinnan yläriman asettaa 15 000 euroon? Voisiko sähköauto tässä hintahaarukassa olla jo vakavasti otettava vaihtoehto? Tutkimme tärkeimpien nettimyyntipalstojen tarjontaa. Tässä tulokset:

1. Ehdottomasti yleisin edullisen pään sähköauto Suomessa on ensimmäisen sukupolven Nissan Leaf. Edullisimmillaan Leafien hinnat ovat painuneet jo alle 10 000 euroon, ja tyypillisesti asetettuun hintahaarukkaan osuu vuosimallien 2012 –2016 yksilöitä.

Nissan Leaf.­

Käytettyjen Nissan Leafien ajomäärät vaihtelevat suuresti, alimmillaan voi löytää jopa alle 20 000 kilometriä ajetun ja noin kuusivuotiaan yksilön alle 15 000 eurolla. Näissä autoissa on tavallisesti pienempi 24 kWh:n ajoakku, jolla auton toimintamatka jää lyhyehköksi. Kaupunki-, taajama- ja pikkumatkapyörittelyssä Leaf voi kuitenkin olla jo realistinen vaihtoehto.

2. Toinen vakavammin otettava sähköautovaihtoehto on Volkswagen e-Up!

Volkswagen e-Up!­

Myös niitä on jonkin verran tarjolla käytettynä, tavallisesti hinnat alkavat noin 13 000 eurosta ylöspäin. Autot ovat seitsemänvuotiaita tai uudempia, niissä on nettokapasiteetiltaan 18 kWh:n ajoakku ja ajomäärät tyypillisesti hyvin maltillisia – myös e-Up! on ennen kaikkea kaupunkiauto, joten matkamittariin ei tavallisesti ole ehtinyt kertyä hirmuisia kilometrimääriä.

3. Kolmas ryhmänsä ovat Citroën C-Zero, Peugeot iOn ja Mitsubishi i-MiEV – käytännössä sama auto eri merkein höystettynä. Näitä autoja on harvakseltaan tarjolla, ja syykin lienee ilmeinen: tämä sähköauto on hyvin omintakeisen näköinen, eikä koskaan muodostunut suosituksi edes uutena.

Mitsubishi i-MiEV.­

Tilojensa puolesta nämä autot ovat lähinnä Japanin markkinoille soveltuva Kei-kokoluokan kaupunkikirppuja, joilla ei pitkää matkaa taiteta – eikä ehkä edes haluta taittaa. Halvimmillaan esimerkiksi kymmenvuotiaan C-Zeron voi löytää kuitenkin jo noin 5 000 eurolla käytettynä, eikä mittariinkaan ole ehtinyt hirmuisia kilometrimääriä kertyä.

4. Entäpä eurooppalainen sähköautopioneeri Renault? Sillä on mallistossa suhteellisen paljon Euroopassa myynyt Zoe, mutta niiden hinnat eivät ole vielä ehtineet laskea käytettyinä alle 15 000 euroon Suomessa. Toisaalta tarjolla on kyllä harvakseltaan Renault’n erikoista Twizy-mallia jopa alle 10 000 eurolla, mutta se on enemmänkin puolittain katettu nelipyörä kuin arjessa autona toimiva tosiasiallinen vaihtoehto.

Renault Zoe.­

5. Muut vaihtoehdot: jos kaksipaikkaisuus ei ole estä, uudenkarhea ja käytännössä vasta ”sisäänajettu” Smart ForTwo ED saattaa jo mahtua tähän budjettiin. Myös Smartin toimintamatka on verrattain lyhyt, ja kaupunkikäyttöön Smart on tehtykin. Joitakin Fiat 500E-malleja putkahtelee myös silloin tällöin käytettyjen markkinoille, ja niidenkin hinnat voivat jäädä alle 15 000 euron rajapyykin. Uusi Fiat 500E on tulossa markkinoille tänä vuonna.

Kuvassa Smart ForTwo ED Cabrio -malli.­

Näiden lisäksi vastaan saattaa vielä tulla joitakin yksittäiskappaleita, kuten esimerkiksi Suomen Postinkin käyttämiä Elcat-malleja, mutta ne jäävät harvinaisuutensa vuoksi kuriositeeteiksi.

Jos kuluttaja tuplaa hintarajansa, niin 30 000 eurolla tarjontaa on jo huomattavasti enemmän. Se vain on monen budjetille aivan liikaa.