Suomessa sattui vuosina 2015–2018 kaikkiaan 109 kappaletta yli miljoona euroa maksavaa liikennevahinkoa. Summassa on huomioitu sekä henkilö- että esinevahingot.

Luvut ovat peräisin Liikennevakuutuskeskuksen tilastoista. Aktuaariyksikön pääanalyytikko Tero Koistinen seuloi vakuutuskeskuksen tiedoista kalleimmat vahingot IS:n pyynnöstä.

Kymmenen kalleinta vahinkoa kokonaiskorvausmäärältään ovat 2,7–4,8 miljoonan euron haarukassa. Yksittäisiä onnettomuuksia koskevia tietoja keskus ei kerro, eikä siksi myöskään sitä, mihin esimerkiksi kalleimmaksi noteerattu 4,8 miljoonan euron tapaus liittyi.

Miljoonavahinkojen osuus vuosittain maksettavasta kokonaiskorvausmäärästä on runsaat viisi prosenttia. Vuonna 2019 vahinkoja korvattiin yhteensä noin 430 miljoonan euron edestä.

– Suurin osan yksittäisen miljoonavahingon korvauksista muodostavat eläkevaraukset.

– Korvaus on usein sitä suurempi, mitä nuoremmasta vammautuneesta henkilöstä on kyse. Summassa otetaan huomioon työkyvyttömyysvaraus ja sen päälle myös työkyvyttömyyseläkevaraus, Koistinen kertoo.

Ansiomenetyskorvaus lasketaan vammautuneen henkilön koko loppuelämän ajalta.

– Kymmenessä suurimmassa liikennevahingossa henkilövahinkojen osuus on yli miljoona euroa.

– Varsinkin kun vammautunut joutuu koko loppuelämäkseen työkyvyttömyyseläkkeelle, nousee loppulasku suureksi.

Suomessa on poikkeuksellisen korkea korvaustaso. Esinevahingot korvataan viiteen miljoonaan euroon saakka. Henkilövahingot korvataan täyteen määräänsä ilman korvauskattoa.

– Meillä korvataan liikennevahingossa kummankin osapuolen menetykset – myös vahingon aiheuttajan henkilökorvaukset.

– Korvausten kokonaissumma ei ole viime vuosina kasvanut vaan pysynyt melko tasaisena, Koistinen toteaa.

Liikennevahinkojen määrä on viime vuosina ollut 100 000 kappaleen molemmin puolin ja henkilöauto on ollut noin 60 000–65 000 kertaa vuosittain osallisena onnettomuuksissa. Liikennevahingoissa on viime vuosina loukkaantunut noin 18 000 ihmistä.