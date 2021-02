Tarjolla olevissa ilmaislatauspisteissä on suuria teknisiä eroja, jotka tuntuvat käyttäjälle lähinnä latausnopeutena. Alin ääripää on yleensä 8 ampeerin ”siivouspistorasia”, josta noin tunnin aikana saadulla energialla ajaa ehkä vain jokusen kilometrin. Parhaimmillaan ilmaiseksi on kuitenkin tarjolla jopa eräänlaista puolipikalatausta, eli ajoakkuun siirtyy reilussa tunnissa energiaa jopa lähemmäs sadan kilometrin edestä.­