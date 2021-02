Tosimaasturi pakettiautona – Ensitesti osoitti: Tällä uskaltaa ajaa kunnolla metsään

Pakettiautoksi muutetulla Land Rover Defenderillä uskaltaa ajaa syrjäisillekin työmaille.

Land Rover tekee sekä lyhyt- että pitkäkorista Defenderiä myös pakettiautona. LCV-hyötyautossa (Light Commersial Vehicle) on 240-hevosvoimainen dieselmoottori, joten se ei täytä Suomessa pakettiautoille säädettyä alennetun autoveron tehon ja painon suhdetta.

Land Roveria ei ole saanut Suomessa muutamaan vuoteen pakettiautona, joten maahantuoja vastaa kysyntään muuttamalla viisipaikkaisia henkilöautoja kaksipaikkaisiksi hyötyautoiksi.

Onpa Land Rover Defender joko henkilö- tai pakettiauto, niin se on täysiverinen maastoauto. Defenderin huimista maasto-ominaisuuksista pitävät huolen muun muassa jatkuva neliveto, automaattivaihteisto sähköisesti kytkettävällä alennusvaihteistolla, elektronisesti ohjattu keskitasauspyörästön lukko ja maavaran korottamisen jopa 36 senttiin mahdollistava ilmajousitus.­

Teho-painosuhdevaatimuksen täyttämiseksi Suomi-LCV:ssä on Jaguar Land Roverin uuden kolmilitraisen Ingenium-rivikuutosen 200-hevosvoimainen kevythybridiversio. Käytettävyyden kannalta merkittävä parannus on, että poistumassa olevaan nelisylinteriseen, kaksilitraiseen 200 hv:n moottoriin verrattuna vääntöä on 70 newtonmetriä enemmän eli muhkeat 500 Nm.

Suomessa tehty lattia kaipaa suojakseen muovimaton. Takaturvavyöt ja takanojien kiinnitysraudat ovat paikoillaan, vaikka istuimet on poistettu.­

Kevythybriditekniikan vaikutus kulutukseen jäänee teoria-asteelle, sillä maantievoittoisen koeajon aikana 2,4-tonnisen maasturin keskikulutus oli lähes 13 l/100 km.

Kantavuuden osalta LCV täyttää helposti alennetun autoveron ehdot: mallin kokonaismassa on 3,2 tonnia ja kantavuutta on varustelusta riippuen jopa 860 kiloa. Paikallaan olevan auton katolla saa olla kuormaa huimat 300 kiloa, ja ajossakin sallitaan 168 kg:n kattokuorma. Väkevä Defender on muutenkin melkoinen kuormajuhta, sillä kun saa vetää 3,5-tonnista jarrullista kärryä.

Defenderin uusi tuplaturbodiesel on 3-litrainen rivikuutonen.­

Tavaratilan suhteen verottajan määräykset taitavat olla aika löysät, sillä sivulle avautuvan takaoven takana oleva kuljetustila ei sanottavasti poikkea viisipaikkaisen laajennetusta tilasta. Takaistuimet on poistettu, mutta sivuissa törröttävät selkänojan kiinnitysraudat. Penkit jäävät LCV:n ostajalle, ja pakettiauto on mahdollista muuttaa takaisin henkilöautoksi – joskin verottaja ottaa tässä vaiheessa tietysti omansa takaisin.

Matalilla reunoilla (sivut 6 cm, etureuna 17 cm) varustetun tavaratilan pituus oli koeajoautossa 145 senttimetriä. Näin etupenkkien takana oli mukavasti lattiatilaa esimerkiksi kasseille. Pohjaa on mahdollista pidentää vielä noin 20 senttiä, mutta silloin kaukalon etuseinä on ehkä turhan lähellä keskikonsolin takaosassa olevia ilmansuuttimia. Lattian leveys on 115 cm. Järkevästi lastattuna tavaratilaa on käytössä noin 1,5 kuutiota.

Kangasmatto näyttää siistiltä, mutta todellisessa työkäytössä se pitää peittää tai korvata muovimatolla. Kuormansidontalenkkejä on kuusi, ja lisäksi sidonnassa voi hyödyntää takanojien kiinnitysrautoja. Kun vakiona oleva ilmajousitus on perustasolla, ohjaamon nousukorkeus on 55 cm ja tavaratilan nostokorkeus 90 cm.

Vararengas kasvattaa LCV:n yli 5-metriseksi. Isossa autossa on varsin vaatimattomat takavalot. Raskasliikkeinen takaovi pysyy auki, vaikka auto ei olisi suorassa.­

¨

Maastoauton takaovi on rakennettu niin, että se pysyy auki auton asennosta riippumatta. Tämä ominaisuus ja oveen kiinnitetty vararengas tekevät ovesta raskaan liikuteltavan, mutta sähköisen kiinnivetoautomatiikan ansiosta ovea ei onneksi tarvitse paiskata kiinni.

Matkustajien takana ei ole pakettiautoista tuttua väliseinää.Etuistuimien nojissa on mukavasti sivuttaistukea. Myös lisäistuimessa on 3-pisteturvavyö.­

Jos viisi- tai kaksipaikkaiseen Defenderiin tilaa etuistuinten väliin lisäistuimen, lisävarustelistalta on syytä ruksia myös kamerataustapeili. Jos penkkiä ei käytetä, sen selkänojan saa kaadettua käsinojaksi. Keskipenkin nojan korkeus ja pääntila riittävät aikaihmiselle, mutta penkin leveys ja varsinkin olematon jalkatila rajaavat sen tilapäismatkustamiseen ja keskenkasvuisten kuljettamiseen.

Maastoajoasetusten ja ilmajousituksen säätökytkimet ovat vaihteenvalitsimen vieressä.­

LCV:n lähtöhinta on perusvarustelulla 63 394 euroa (S-varustelu 70 030 ja SE-varustelu 74 512 euroa).

Vastaavan henkilöautomallin hinnat alkavat 85 825 eurosta, joten takapenkittömään autoon päätyvä ”voittaa” yli 22 000 euroa.

Pakettiautoilla saa nykyisin ajaa tiekohtaisten nopeusrajoitusten mukaan. Yrityksen käytössä olevasta autosta saa vähentää arvonlisäveron.