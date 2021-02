IS kertoi viikko sitten autoilijan epäonnisesta neliveto­kaupasta – samoin kävi imatralais­miehelle – ”Kun lumet tulivat, heräsi epäilys”

Imatralla asuva mies osti Mercedes-Benzin nelivetoisena, mutta huollossa auto paljastui takavetoiseksi.

Ilta-Sanomat kertoi viikko sitten maanantaina epäonnisesta Mercedes Benz -kaupasta, jossa nelivetoisena myyty auto paljastuikin takavetoiseksi. Lue uutinen tästä: Kuluttaja osti Mersun nelivetoisena – neljä kuukautta myöhemmin omistaja kurkkasi auton alle ja maailma romahti

Ilta-Sanomien uutisen jälkeen toimituksen tietoon tuli toinen, lähes samanlainen tapaus Imatralta.

Mittamies Oleg Tihonov osti viime kesänä turkulaisesta liikkeestä käytetyn Mercedes- Benz Viton. Autoa myytiin nelivetoisena, ja myös Traficomin ajoneuvotiedoissakin se todetaan nelivetoiseksi.

Pettymys oli suuri, kun Olegille neljä kuukautta myöhemmin selvisi huoltokäynnin yhteydessä, että hän ajeleekin takavetoisella Mersulla.

– En ollut uskoa, kun huoltomies kertoi asian, IS:n haastattelema Oleg tuumaa.

Oleg halusi käyttöönsä nimenomaan nelivetoisen. Siihen hänellä oli hyvä syy.

– Halusin nelivetoisen, koska taloni on korkealla mäellä ja talvikelillä ylös on vaikea päästä.

– Kesällä asvaltilla en huomannut autossa mitään erikoista, mutta kun lumet tulivat, heräsi epäilys. Auto meni ihan vinksin vonksin eikä noussutkaan mäkeä ylös, Oleg kertoo.

Olegia asia harmittaa paljon. 65-vuotias mies on ajellut Suomen teitä jo parikymmentä vuotta.

– Tunnen, että minua jymäytettiin. Käytetyn auton ostajille annan neuvoksi, että pitää tutustua paremmin autoon, jota on ostamassa.

– Minä luotin liikaa annettuihin tietoihin, vaikka pitäähän Traficomin tietoihin voida luottaa.

Imatran Menoauton huoltopäällikkö Mika Simainen tuntee Oleg Tihonovin tapauksen. Simanainen tutkii marraskuista työmääräystä, jossa oli selvitetty auton vetotapa ja todettu se takavetoiseksi.

– Oleg ei ole mikään turhan vinkuja.

– Ymmärrän, että tämä on hänelle ikävä ja kallis juttu. Puute on merkittävä.

– Vastaavanlaiseen tapaukseen en ole koskaan törmännyt, Simanainen toteaa.

Oleg on ollut yhteydessä turkulaisen myyjäliikkeeseen, joka hänen kertomansa mukaan on väistellyt vastuutaan ja luvannut vähäisen vastaantulon.

– Pyysin vain nelivetoisen ja takavetoisen auton hinnan erotusta. Hintatietoja selvittämällä sain erotukseksi 5 000 euroa. Liike ei sitä luvannut.

– Luvattiin ottaa auto vaihdossa vastaan, mutta 6 000 euroa pienemmällä hinnalla, jonka autosta olin maksanut. Auto maksoi noin 30 000 euroa, Oleg kertoo.

IS tavoitti myyjäliikkeen myyntipäällikön. Hän ei halunnut kommentoida keskeneräistä asiaa.

Tihonovin hankkimaan autoa mainostettiin myynti-ilmoituksessa nelivetoisena.­

Oleg aikoo jatkaa taisteluaan ja saada hyvitystä virheestä, johon hän itse tuntee olevansa syytön. Hän on vienyt asiaansa eteenpäin. Kuluttajaviranomaiset saanevat sen lähikuukausina ratkaistavakseen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Otto Lahti kertoo, että ajoneuvotietoihin tulee virheitä ja niitä oikaistaan tosi paljon joka vuosi. Tarkkaa määrää ei kuitenkaan ole tiedossa.

Nämä tiedot Tihonovin auton vetävistä pyöristä on tallennettu Traficomin tietokantaan.­

Vuosittain uusia ajoneuvoja merkitään ajoneuvorekisteriin noin 200 000 ja niiden lisäksi merkitään rekisteriin vielä iso joukko tietoja ajoneuvojen muutoskatsastuksista.

– Yksittäisiä merkintöjä on miljoonia ja virheitä tulee, Lahti kertoo.

Maahantuojat antavat tiedot ennakkotietoina ja valmistajan edustaja syöttää tiedot eteenpäin. Käytettyinä maahan tuoduista autoista tiedot annetaan rekisteröinti-ilmoituksessa.

– Jos tiedoissa on virheitä, niitä pyritään selvittämään menemällä taaksepäin ja etsimään missä portaassa virhe on tehty ja kuka sen on tehnyt.

– Kun virhe löytyy, se oikaistaan ja myyjällä on oma vastuunsa siitä, Lahti toteaa.

Yksityishenkilön ja myyjäliikkeen välisiä kiistoja ratkotaan kuluttajariitalautakunnassa sekä käräjäsaleissa nostamalla riitakanne.

Viikko sitten maanantaina IS:ssä kerrotussa Mercedes-Benzin nelivetokiistassa ratkaisu tehtiin kuluttajariitalautakunnassa, joka suositti 2 000 euron hyvitystä auton ostajalle.