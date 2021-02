Dacia on automerkki, joka tiivistää oleellisen. Auton idea on lyhyesti ilmaistuna tarjota vain kaikki tarpeellinen järkevään hintaan.

Suomessa nyt 11 vuotta majaillut Dacia on meillä merkkiuskollisuustilastossa kakkostähti heti Toyotan jälkeen, mikä kertoo siitä, että Dacia-asiakkaat ovat vallan tyytyväisiä valintaansa. Edulliselle perusautolle on vahva tilaus.

Dacian syömähampaan Dusterin ohella merkillä on tarjolla nyt myös täysin uusittu pikkuauto Sandero ja sen korotettu versio Stepway.

Kolmannen sukupolven Sandero tulee Suomeen Pohjois-Afrikasta. Auton valtteja ovat maltillinen hinnoittelu ja helppokäyttöisyys ilman turhia ”kilkattimia” – eli kaikki hyvin?­

Mallien kolmas sukupolvi ottaa teknisesti aimo harppauksen eteenpäin, sillä autojen CMF-B -perusrakenne sama kuin isäntämerkin uunituoreissa Renault Cliossa ja Capturissa. Pientä lisäeksotiikkaa tuo se, että Suomeen myytävät Sanderot tulevat Afrikasta, Dacian Marokon-tehtaalta Tangerista.

Uuden Sanderon pituus on sama kuin ennen, mutta korkeutta on vähemmän ja raideväli on edessä kolme senttiä leveämpi. Autoissa on aiempaa enemmän muotoilullista luonnetta ja parempi aerodynamiikka. Raameista Sanderon perä tuo nyt spontaanisti mieleen Volkswagen Polon.

Uusien Sandero-mallien ilmapiiri on selkeästi mukavoitunut. Käyttimet ovat osin samoja kuin Renault’ssa.­

Sisällä muutokset näkyvät selvemmin, koska autoon on haluttu enemmän laadun ja mukavuuden tuntua: aiemmasta spartalaisuudesta on oikeasti tapahtunut irtiotto. Kuljettajan ulottuvilla on tarkoituksellisen ergonomisia, helppokäyttöisiä painikkeita ja käyttimiä. Monet niistä on poimittu suoraan Renault-osalaatikoista. Kangasverhoilu on kojelaudan selvästi erottuva elementti.

Dacia tarjoaa toimivaa ja helppoa käytännöllisyyttä. Ilmastointi on kaikissa muissa paitsi edullisimmassa Access-varustelussa vakiovaruste.­

Mittaristo on hyvin simppeli, mutta samalla kertaa selkeälukuinen.­

Ohjauspyörään tulee tarjolle myös etäisyyssäätö ja kuljettajan istuimeen korkeussäätö. Konttitila on kasvanut kahdeksan litraa (nyt 328 litraa).

Moottoreita tulee tarjolle tasan yksi, Renault’n kolmepyttyinen puksutin, bensiiniturbo TCe 90. Sen jatkeeksi voi valita kuusiportaisen manuaalin tai 1 900 euron lisäpanostuksella Nissan Micrasta lainatun CVT-automaatin. Varustetasot ovat Access, Essential ja Comfort.

Lyhyen ensitestin aikana Sanderon yllätyksetön ajokäytös osoittautui tosiasiaksi, vaikka ohjaustuntuma onkin keskialueella hieman hontelo. Toisaalta Renault’n pikkumoottori vakuuttaa pirteydellään ja kuusiportaista manuaalia on helppo käyttää.

Sandero Stepwayssa testattu CVT-automaatti tuntui sekin sujuvalta valinnalta – ainakin kaupunkiajossa.

Uudet kätevät monitoimikattokaiteet tulevat ylimmän Comfort-varustelun mukana.­

Pikkuautot ovat nykyisin entistä turvallisempia. Niin on myös uusi Sandero. Se tarjoaa nyt turvavarusteista muun muassa hätäjarrutusjärjestelmän vakiona sekä katvealueen valvonnan, peruutuskameran ja pysäköintitutkat eteen pienellä lisähinnalla (302 euroa). Turvatyynyjä on nyt kuusi kappaletta.

Uusi Sandero on kokonaisuutena huomattavan tiukka paketti, kun ottaa huomioon auton lähtöhinnan: se on 12 399 euroa, Stepway-version 14 399 euroa.

Daciassa saa edelleen mukavasti vastinetta rahalle. Takuu on yhä kolme vuotta tai 100 000 kilometriä.