Tehdastekoinen Defender-pakettiauto on liian tehokas Suomen viranomaisille – ratkaisu löytyi kotimaisesta osaamisesta

Juuri myyntiin tulleet Defenderin pakettiautot rakennetaan Suomessa, sillä Land Roverin rakentama LCV-malli ei täytä alennetun autoveron ehtoja.

Onpa Land Rover Defender joko henkilö- tai pakettiauto, niin se on täysiverinen maastoauto. Defenderin huimista maasto-ominaisuuksista pitävät huolen muun muassa jatkuva neliveto, automaattivaihteisto sähköisesti kytkettävällä alennusvaihteistolla, elektronisesti ohjattu keskitasauspyörästön lukko ja maavaran korottamisen jopa 36 senttiin mahdollistava ilmajousitus.­

Ilta-Sanomat ajoi maailman ensimmäisenä mediana uutuusmallin, jota vauhditti Suomessa ennenkokematon rivikuutonen.

Voit lukea Suomi-LCV:n ensitestin Ilta-Sanomien tänään perjantaina 5. helmikuuta ilmestyneestä paperilehdessä.

Land Rover tekee uuden Defenderin molemmista koriversioista LCV-hyötyauton (Light Commersial Vehicle), mutta suomalaisten harmiksi siinä käytetään 240-hevosvoimaista dieselmoottoria. Harmi johtuu siitä, tehoa on niin paljon, että 90 LCV ja 110 LCV eivät täytä Suomessa alennetun autoveron pakettiautoille säädettyä teho-painosuhdetta.

Land Roverin pakettiautoversioille on ollut aina kysyntää, mutta asiakkaiden toiveisiin ei ole pystytty vastaamaan muutamaan vuoteen. Nyt tilanne on muuttunut, ja Ilta-Sanomien koeajaman mallin ennakkomyynti on jo alkanut.

Pakuksi muutettua Defenderiä vie uusi kolmilitrainen Ingenium-rivikuutonen 200-hevosvoimaisena versiona.­

Defender 110 LCV -mallien asiakastoimitukset alkavat keväällä. Suomeen tuotavien 5-paikkaisten henkilöautojen muuttamisen hyötyautoiksi tekee helsinkiläinen Autoverhoomo Look.

Tällainen muutostyö on tuttua Land Roverin maahantuojalle, mutta tällä kertaa pakettiauton rakentamisessa ei hyödynnetä millään tavalla tehdas-LCV:ssä käytettäviä komponentteja. Miksi hyödynnettäisiinkään, sillä rakennemuutokset näyttävät ainakin ulospäin vähäisiltä: takapenkit on poistettu ja tavaratilaan asennettu 145 sentin mittainen lattia, jossa on matalat reunat sivuissa ja etupenkkien takana.

Takapenkit jäävät ostajalle. Auton takaturvavyöt ja takaselkänojien kiinnitysraudat, jäävät paikoilleen, joten auton pystyy palauttamaan takaisin henkilöautoksi – joskaan siitä ei selviä ilman veroseuraamuksia.

Ulkoisesti henkilö- ja pakettiauto eivät eroa tosistaan millään tavalla, ja LCV:tä koskevat nykyään samat nopeusrajoitukset kuin Defender-henkilöautoja.

Defender LCV:llä saa vetää tieliikenteessä sallittua suurinta taakkaa eli 3,5-tonnista kärryä. Paikallaan olevan auton katolle saa lastata kuormaa 300 kiloa, ja ajossakin sallittu kattokuorma on huimat 168 kiloa.­

Koska Land Rover valmistaa Defenderiä pakettiautona, Suomi-LCV:t saa melko helposti kilpiin – jokainen auto pitää tosin muutoskatsastaa erikseen. Lyhyestä Defender 90:stä ei ole tulossa Suomi-LCV:tä.

– Näillä tulee olemaan ihan hyvä imu, vuodessa myydään ihan varmasti useita kymmeniä autoja. Defender LCV on monipuolinen auto, ei mikään perinteisen pakettiauton korvike. Tällä pärjää haastavissa olosuhteissa, ja vetokykyä on 3,5 tonnia. Tässä on muun muassa kokonaan uusi kolmilitrainen Ingenium-rivikuutonen 200-hevosvoimaisena versiona, alennusvaihteisto ja ilmajousitus, joka mahdollistaa maavaran korottamisen jopa 36,2 senttiin, kertoo Land Rover -maahantuojan tuote- ja PR-päällikkö Pasi Pönkänen uutuuden ominaisuuksista.

Perusvarustellun LCV:n lähtöhinta on 63 394 euroa, mutta tarjolla on myös S- ja SE-varustellut mallit lähtöhinnoilla 70 030 ja 74 512 euroa. Kolmen varustetason lisäksi asiakkaat voivat mukauttaa ajoneuvojaan Land Roverin laajalla lisävarustevalikoimalla, johon kuuluu muun muassa kaukosäätimellä varustettu sähkövinssi. Henkilö-Defenderin tapaan myös LCV-malliin saa etuistuinten väliin lisäistuimen. Moottorin suhteen vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole.

Koeajoautossa tavaratilan lattialla oli pituutta 145 senttiä, mutta pohjan pystyy tilaamaan myös 20 senttiä pidempänä ilman, että etupenkkien käytettävyys kärsii.­

Kaksipaikkaista LCV:tä vastaavan viisipaikkaisen henkilöautomallin hinnat alkavat 85 825 eurosta, joten takapenkittömään autoon päätyvä säästää sievoisesti euroja.