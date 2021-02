Nissan tuo uudessa Qashqai-mallissaan markkinoille ”puolisähköauton”, jonka akusto ei tyhjene koskaan.

Suomessa sähköautojen yleistymistä on hillinnyt ennen kaikkea kaksi seikkaa: edullisimpien mallien lyhyehköt toimintamatkat ja sähköautomalliston yleinen kapeus. Nyt tilanteeseen saattaa tulla pientä helpotusta Nissanin suunnalta, sillä uusi Qashqai tulee tarjolle myös erityisenä ”puolisähköautona”.

Lähestymistä helpottaa ensinnäkin se, että Qashqai on suomalaisille hyvin tuttu ja luotettu malli: viime vuonna Qashqai oli maamme neljänneksi rekisteröidyin henkilöauto lähes 3 000 kappaleellaan. Toisekseen uuteen Qashqaihin tulee saatavaksi erityinen e-Power-voimalinja, jonka ainutlaatuisuus perustuu siihen, että polttomoottoria käytetään pelkästään auton akuston lataukseen. Vetävät pyörät puolestaan saavat voimansa suoraan sähkömoottorista.

Teknisesti tarkasti ottaen kyseessä ei ole sähköauto, vaan ns. sarjahybridi, jollainen oli muun muassa Vuoden Autoksi Euroopassa 2012 valittu Chevrolet Volt / Opel Ampera. Auto kuitenkin liikkuu vain sähkömoottorin voimin. Polttomoottori sen sijaan käy jatkuvasti sen optimialueellaan ja siten polttoaineenkulutus ja päästöt ovat perinteistä polttomoottoria pienemmät.

Voimalinjassa polttomoottori hoitaa akuston latauksen, joten ulkoista latausta ei tarvita, eikä akusto tyhjene koskaan – kunhan autoa vain tankkaa ajoittain.

Täysin uusi Qashqai on ensimmäinen Nissanin malli Euroopassa, johon japanilaismerkin e-Power-järjestelmä on saatavissa. Sen tarkoituksena on sähköistää Nissanin mallivalikoimaa entisestään.

Uusi e-Power on osa Nissanin Intelligent Mobility -strategiaa, ja järjestelmä on jo esitelty Note- sekä Serena-malleissa Japanissa. Uutuus saavutti esittelyn jälkeen suuren suosion asiakkaiden keskuudessa, ja esimerkiksi yli 70 prosenttia Japanissa myytävistä Note-malleista ja on varustettu e-Power-järjestelmällä.

Järjestelmä on yhdistelmä suuritehoista akustoa sekä muuttuvapuristussuhteista 157 hevosvoiman polttomoottoria. Generaattori, invertteri sekä Nissanin sähköautoista tuttu 140 kilowatin sähkömoottori muodostavat yhdistelmän, joka on tuttu täyssähköautoista. Tehon tuotto on täysin viiveetöntä, toisin kuin polttomoottoriautoissa sekä perinteisissä hybrideissä.

Täyssähköautomainen teho tekee ajamisesta helpompaa ja auton kiihtyvyys sujuvoittaa ajamista nopeatempoisessa moottoritieajossa.