Suomen halvin automalli nosti rimaa –ensikilometrien perusteella laatuvaikutelma on noussut selvästi

Suomen edullisimman henkilöauton Dacia Sanderon tarjoama laatuvaikutelma on kohentunut, mutta edulliseen hintaan sillä ei ole paljon vaikutusta.

Maahantuoja julkistaa kolmannen sukupolven uutuuden hinnaston perjantaina, mutta ennakkotieto kertoo markkinoiden halvimman pitävän tittelistään kiinni ensi viikonlopun jälkeenkin.

Ranskalaisella visiitillä käyneissä Dacia Sanderoissa oli ns. keskieurooppalaiset kitkarenkaat. Itä-Helsingin pyry ei kuitenkaan pysäyttänyt uutuusmalleja kinoksiin. Sanderon 20 senttimetrin maavarastakaan ei varsinaisesti ollut haittaa.­

Dacia Sandero ja korotetulla maavaralla varustettu Sandero Stepway ovat saaneet uusia piirteitä. Varsinkin Stepwayn muutokset viittaavat jopa suurempaan Dacia Dusteriin kuin myynnistä poistuvaan malliin.

Yksinkertaista ja toimivaa! Dacia osoittaa uusilla Sandero-malleillaan, että halpa hinta ei sulje pois tyyliä. Puhelimen voi istuttaa kojelaudan telineeseen ja peilata näyttöön. Ainakin lyhyen ajon perusteella etuistuimet ovat aiempaa laadukkaammat.­

Viisitoista vuotta sitten lanseeratun merkin strategia on sidottu alusta alkaen sanoihin ”yksinkertainen ja luotettava oikeaan hintaan.” Dacian tavaramerkkinä on ollut se, että sen eri malleihin on istutettu suurelta osin säästösyistä omistajan (Renault) koeteltua tekniikkaa.

Nyt Dacia yllättää sikäli, että maahantuojan (Nordic Automotive Services) toimitusjohtajan Heikki Vuorisen mukaan uudet Sanderot hyötyvät allianssin tuoreimmasta osaamisesta.

Yksi iso muutos on myös se, että Stepwayn saa ensi kerran automaattivaihteistolla. Lyhyen lumipyryssä ajetun ensiajon perusteella CVT:n kytkeminen osaksi yksilitraista bensiinimoottoria on onnistunut ratkaisu.

Maahantuoja uskoo uuden Sanderon kiristävän merkin sisäistä kisaa Suomessa. Duster on ollut selvä ykkönen tähän mennessä.­

Stepway voi ylpeillä myös patentoidulla taakkatelineratkaisullaan. Voit lukea siitä lisää täältä.

Sanderoissa on lisäksi vakiovarusteena oma teline puhelimelle. Erikoista, ettei tätä ratkaisua ole muut automerkit keksineet hyödyntää laajassa mitassa.

Perjantaina Ilta-Sanomien paperilehden viikoittaisilla autosivuilla kerrotaan lisää ensitunnelmia uusista Sandero-malleista.