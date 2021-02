General Motors ilmoitti siirtyvänsä täysin päästöttömien automallien tuotantoon vuoteen 2035 mennessä.

General Motorsin autojen sähköistäminen on ollut hidasta. Ilta-Sanomat koeajoi Chevrolet Voltilla syksyllä 2012. Volt on edelleen GM:n ainoa täyssähköautomalli.­

Yhdysvaltalainen autojätti General Motors (GM) on ilmoittanut siirtyvänsä kokokaan päästöttömien autojen valmistajaksi vuoteen 2035 mennessä. Yhtiö tiedotti asiasta viime viikon lopulla, ja kertoi samalla asettaneensa tavoitteekseen olla täysin hiilineutraali yhtiö vuoteen 2040 mennessä, kertoo CNN.

Jo aiemmin GM on ilmoittanut pyrkivänsä kohti ”täyssähköistä tulevaisuutta”, mutta aikataulu on vielä tähän asti jäänyt epäselväksi. Tähän yhtiö uskoo pääsevänsä ennen kaikkea akkusähköautojen, mutta myös muiden mahdollisten nollapäästötekniikoiden avulla.

Akkusähköautojen lisäksi yksi tällainen lisävaihtoehto voisi olla myös vetysähköauto, mutta sen kaupallistaminen suuressa mittakaavassa kestänee pitkälle 2030-luvulle. Autovalmistajat eivät sen sijaan eivät voi odottaa kymmentä vuotta tuotannossaan, vaan päästövähennystoimiin on ryhdyttävä välittömästi.

Mary Barra­

GM:n pääjohtaja Mary Barra on kuitenkin kommentoinut LinkedIn-blogissaan, että nyt ilmoitettu vuosi 2035 saattaa olla enemmänkin tavoite, kuin yksiselitteinen takaraja. Silti päätös on kunnianhimoinen, sillä GM:lla on tällä hetkellä tuotannossaan vain yksi täyssähköauto, Chevrolet Bolt. Se muodostaa vähemmän kuin prosentin GM:n kotimarkkinoiden kokonaismyyntimäärästä.

Samassa yhteydessä GM ilmoitti hankkivansa kaiken tehtaidensa tarvitseman energian uusiutuvan energian lähteistä USA:ssa vuoteen 2030 ja maailmanlaajuisesti vuoteen 2035 mennessä. Näitä aikatauluja on nyt kiristetty aiemmasta viidellä vuodella. Barran mukaan GM:n päästöistä 75 prosenttia eli valtaosa aiheutuu sen valmistamien autojen pakokaasupäästöistä.

GM oli USA:n suurin ja maailman viidenneksi suurin autovalmistaja vuonna 2020 Toyotan, Volkswagen-konsernin, Renault-Nissan-Mitsubishi-allianssin ja Hyundai-Kian jälkeen. GM valmisti viime vuonna yli kuusi miljoonaa autoa.