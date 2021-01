Ilta-Sanomien koeajossa Suomessa koottu dieselhybridi – näin paljon GLC 300 de kuluttaa

Mercedes-Benzin töpselistä ladattava dieselhybridimallisto sen kuin laajenee.

Mersun GLC-mallistosta on tullut kuin varkain koko merkin suosituin SUV-malli. Nyt tarjolle on tullut myös dieselmoottorinen latausversio, joka noudattelee ulkonäöltään muun malliston linjaa. Tästä kuvakulmasta voi vielä todeta, että aiemmin lisähintaiset High Performance LED -ajovalot kuuluvat tätä nykyä ilahduttavasti GLC:n vakiovarustukseen.­

Töpselistä ladattavat dieselautot ovat sähköistyvässä automaailmassakin yhä melkoisia harvinaisuuksia, mutta tekniikkaan kovasti uskovaa Mercedes-Benziä tämä pikkuseikka ei tunnu haittaavan.

Tuoreimpana esimerkkinä tästä Mersun jo ennestään laajaan keskikokoisten katumaasturien valikoimaan on hiljattain ilmaantunut myös GLC 300 de -malli, eli tutun GLC-nelivedon reilut kolmesataaheppainen töpselidieselversio.

Suhteessa järkevimmillään tällainen dieselmoottoriin perustuva ajoakullinen latausauto on ajossa jossa kilometrejä kertyy paljon, mutta jossa myös auton latausominaisuuksia pääsee hyödyntämään mielellään päivittäin.

– Pieniin kulutuksiin näillä ovat päässeet esimerkiksi asiakkaat jotka ajavat viikot lähinnä taajama-ajoa ja käytössä on oma kotilatauslaite, mutta viikonlopuksi suunnataan usein esimerkiksi kärry perässä pidemmälle kertamatkalle maakuntiin, Mercedes-Benzin maahantuojan Vehon lehdistöpäällikkö Pekka Koski kertoo.

Ohjaamo on hiukan konservatiivinen eikä digimittaristo ole vakiovaruste. Ergonomian ja istuinten korkea taso korostuu varsinkin pitkää matkaa ajettaessa.­

Mutta millaiseen kulutukseen GLC-töpselidieselillä voi oikein kuvitella pääsevänsä? Kokeilimme tätä ajamalla ensin ”maakuntaan”, eli lataamattomalla autolla Helsingistä Punkaharjulle ja takaisin.

Reissun lopputulos oli, että raskaassa talvikelissä ja mukavuudesta millään tavalla tinkimättä matkapainotteisen seka-ajon kulutus pysyi ilman tuskia helposti alle kuudessa litrassa sadalla. Huomattakoon, että tämä siis paritonnisella katumaasturilla, jossa on 2 000 kg:n vetokyky ja koukku, mutta ei kuitenkaan kärryä perässä.

Mainitun valossa voi todeta, että dieselhybridin osalta puheet kulutuksen räjähtämisestä sfääreihin heti ajoakun tyhjentymisen jälkeen eivät ainakaan missään nimessä pidä paikkansa.

Vertailun vuoksi kokeilimme myös kulutuksen toista äärilaitaa eli tilannetta, jossa kertamatkat ovat lyhyitä ja GLC 300 de:ä ehtii seisottaa myös latauslaitteessa esimerkiksi kotona, mökillä tai työpaikalla.

Ajoakusto syö tavaratilan korkeudesta osansa. Latausjohdoille on onneksi ikioma fiksu iso lokeronsa heti takapuskurin tuntumassa.­

Sen osalta tulos oli, että vaikka sopivalla ajosyklillä jopa nollakulutus on teoriassa mahdollista, jää töpseli-GLC:n kanssa kaipaamaan edes hieman nykyistä isompaa ajoakkua.

Totuus nimittäin on, että GLC:n 13,5 kWh:n akku (joka muuten on A-sarjan lataushybridejäkin jokusen kilowatin pienempi) riittää talviajossa vain reilun 30 km:n toimintamatkaan.

GLC:n ajoakku ei siis ole ihan niin iso kuin monien autonkäyttäjien arkimatkat edellyttäisivät – varsinkin kun infrastruktuurin osuus töpseliautojen tehokkaasta ladattavuudesta eli siis latausverkosto on Suomessa aika lailla yhä alkutekijöissään.

Hyvää GLC-Mersussa on joka tapauksessa auton sisäisen laturin mainio 7,4 kW:n latausteho, mikä tarkoittaa lataajalle ajoakuston nopeaa täyttymistä – toki olettaen, että kulloinkin tarjolla oleva latauslaite sitä myös tukee.

Latausjohto on harmillisesti vaihtunut kierrekaapelista (oletettavasti halvemmaksi) suoraksi perusmalliksi.­

Kaikkein taloudellisimmillaan dieselkoneinen töpseli-GLC on muiden nyky-Mersujen tapaan silloin, kun auton tehdasnavigaattoriin on syötetty määränpää. Näin auto osaa itse määritellä milloin sähköenergian käyttö tai talteenotto on viisainta ja milloin puolestaan kannattaa edetä dieselillä.

Muilta osin taannoin kevyessä kasvojenkohotuksessa käyneestä GLC-mallista voi todeta, että kyseessä on edelleenkin varsin miellyttävä yleisneliveto, jolla selviää peruskäytössä melkeinpä tilanteesta kuin tilanteesta – ja jota valmistetaan kaupan päälle myös Suomessa!

Made in Uusikaupunki siis tämäkin.