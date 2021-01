Kansanedustaja Juha Mäenpää vei 13 autoa romuksi – heti seuraavana päivänä alkoi tulla lunta tupaan: ”Helsingissä eivät varmaan ymmärtäneet...”

Traficom on pannut moniromuttajien palkkiot jäihin.

Innokas autoharrastaja, kansanedustaja Juha Mäenpää (ps) teki vuodenvaihteessa tiukan päätöksen. Vaikka hallituksen päätöksiä mies on tottunut moittimaan, niin uusi laki henkilöautojen romutuspalkkiosta olisi laki, joka voisi ollakin hyvä.

– Vein romutettavaksi 13 autoa. Luulin ensin, että minulla olisi romutuspalkkioon oikeutettavia autoja vain kahdeksan, mutta kun kävin Traficomin sivuilla ja luin ohjeet, niin autoja olikin enemmän. Kaikki romutetut autot täyttävät aivan varmasti lain ehdot, Mäenpää kertoo.

Romuksi lähti esimerkiksi kaksi Volkswagen Passatia, joita Mäenpää oli säästellyt perheen nuoremmille pojille. Samoin romuksi meni vuonna 2006 ostettu punainen Volkswagen Transporter, joka oli aiemmin palvellut Kuusamon taksissa ja sen jälkeen Mäenpään perheessä.

– Se tuotti oikeasti tuskaa, kun mietin, että voiko näitä romuttaa, Juha Mäenpää toteaa.

Vuodenvaihteen jälkeen Mäenpää pani toimeksi. Tammikuun 2. päivä mies tilasi uuden kaasulla toimivan Škoda Octavian ja pari päivää myöhemmin Mäenpää romututti ohjeiden mukaisesti 13 autoaan.

– Kaasuauto on sähköautoa ekologisempi ja sopii maaseudulle ja pitkiin ajomatkoihin paremmin, perustelee Mäenpää valintaansa.

Ei takautuvalle lainsäädännölle

Lunta alkoi tulla tupaan heti romutusta seuraavana päivänä. Traficom ilmoitti keskeyttävänsä moniromutuksista maksettavien palkkioiden käsittelyn. Keskeytyksen jälkeen myös lakia ilmoitettiin uudistettavan siten, että moniromutukset eivät olisi enää mahdollisia.

Perussuomalaisten kansanedustaja kritisoi suorin sanoin moniromutusten jäädyttämistä. Takautuvalla lainsäädännöllä asiaa ei saa korjata. Etenkin kun ministeriötä ja Traficomia myöden on aiemmin todettu nippuromutusten olevan mahdollisia.

– Asian pihvi ei ole enää pelkkä romutuspalkkio ja jaossa oleva 8 miljoonaa euroa, vaan kysymys on kansalaisten luottamuksesta viranomaisten antamiin ohjeisiin. Ei lakeja ja tai lain tulkintoja voi muuttaa mielivaltaisesti jälkeenpäin.

Juha Mäenpää itse kertoo soittaneensa romutusprosessiin liittyen Traficomiin 5–6 kertaa ja toimineensa saamiensa ohjeiden mukaan.

– On olemassa luottamuksen suoja -periaate, jonka mukaan viranomaisten antamiin ohjeisiin tulee voida luottaa, hän painottaa.

Mies kantaa huolta myös autoliikkeistä, jotka ovat myyneet ja tilanneet autot, jotka mahdollisesti jäävät nyt käsiin. Ja halpaa ei tule olemaan käräjöintikään asiasta.

– Se vasta valtiolle kalliiksi tulee, kun asiasta lähdetään käräjöimään, Mäenpää pelkää.

Autoja jäi kymmenittäin

Enemmänkin olisi romutuspalkkioon oikeuttavia autoja Juha Mäenpäältä löytynyt. Omistukseen jäi vielä reilut 20 autoa, joiden joukossa on muun muassa Keijo ”Keke” Rosbergin ensimmäinen auto, joka tosin oli hänen äitinsä omistama Volkswagen Karmann Ghia.

– Autoharrastajana olen sijoittanut varojani vanhoihin autoihin arvonnousun toivossa. Nyt se vain näytti viisaalta luopua autoista romutuspalkkion kautta vähän aikaisemmin, Mäenpää kertoo.

Eniten miestä sieppaa se, että kaikkien moniromuttajien päälle on Traficomin taholta isketty vilunkimiehen leima.

– Helsingissä eivät varmaan ymmärtäneet, että täällä maaseudulla jollakin voi olla paljon autoja. Mielestäni julkisuuteen annetuilla väitteillä moniromuttajien vilunkipelistä ja syyllistämisestä päivämäärien väärennöksiin yritetään peitellä hallituksen ja viranomaisten omia ratkaisuja ja kunnianhimoista romutuskiimaa, Mäenpää lataa.

– Jos joku päivämääräväärennöksellä rahaa pyrkii saamaan, tulee se tietenkin häneltä evätä ja rangaista, mutta ei tämä voi koskea muita viranomaisen ohjein toimineita moniromuttajia. Jos joku tässä asiassa kusee omiin housuihinsa, ei se oikeuta viranomaista kusemaan muiden housuille.

Traficomin ylijohtaja: Kymmenissä tapauksissa merkkejä väärinkäytöksistä

Traficomille on jätetty parin kuukauden aikana yli 1 500 hakemusta, joissa haetaan romutuspalkkiota tiensä päähän tulleesta romutetusta autosta. Hakemuksista yli 200 on sellaisia, joissa haetaan palkkiota kahdesta tai useammasta autosta. Enimmillään samassa hakemuksessa on ollut kyse yli sadasta autosta.

– Tietenkään kaikissa hakemuksissa ei ole merkkejä väärinkäytöksistä, mutta väärinkäytösten suuri määrä on yllättänyt meidät. Kymmenissä hakemuksissa on viitteitä siitä ja muutama tapaus on jo selvä lähtemään poliisille tutkittavaksi, Traficomin ylijohtaja Kati Heikkinen kertoo.

Autonsa romuttaneiden keskuudessa on ihmetystä herättänyt erityisesti se, että ennen lain voimaan tuloa ja lain ensimmäisinä viikkoina niin ministeriön kuin Traficomin taholta todettiin moniromutusten olevan mahdollisia. Nyt linjaus on toinen.

– Katsomme, että laki mahdollistaa vain yhden romutuspalkkion. Jokainen hakemus käydään kuitenkin yksilöllisesti läpi ja katsomme, täyttyvätkö edellytykset palkkion myöntämiseen, Heikkinen toteaa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että osaan nippuromuttajista kohdistuvat vilppiepäilyt ovat muuttaneet pelin hengen ja rehellisellä mielellä liikkuvien moniromuttajien on varauduttava valituskierteeseen.

– Tekemistämme hallintopäätöksistä voi aina valittaa. Hakemusten käsittelyn annamme asiakkaille tarkat valitusohjeet. Ensimmäisenä tulee tehdä meille oikaisuvaatimus ja sen jälkeen on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Toinen valitusreitti on vahingonkorvausten hakeminen, Heikkinen opastaa.