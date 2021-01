Ensitestissä vihdoinkin täydellisessä uudistuksessa käynyt VW Caddy – kolme merkittävää muutosta

Yleisilmeen osalta uusi Volkswagen Caddy ei eroa vanhasta mitenkään ihan valtavasti, vaikka periaatteessa jokseenkin kaikki on nyt uutta. Henkilöautoversioita on Caddy-mallistossa saatavilla tutusti neljä, joista karuin on nimetty Kombiksi, seuraava pelkäksi Caddyksi ja kaksi koreinta Lifeksi sekä Styleksi. Kokeilemamme tapaus edusti näistä viimeistä.­