Citroënin mallistoon palannut C4 on SUV-tyylinen hatchback, jonka saa bensiini-, diesel- ja sähkökäyttöisenä.

Etuilmeeseen kuuluvat lediajovalot ja V:n muotoinen valokuvio. Joka suuntaan kasvaneessa C4:ssä on crossover-tyyliset helmamuovit. Perusmallia lukuun ottamatta rengaskoko on 18 tuumaa.­

Autojen koko- ja tyylisegmentointi on nykyään melkoinen hetteikkö. Suomeenkin jo ehtinyt C4 on aavistuksen coupémaisen näköinen hatchback- eli monikäyttömalli, mutta sen yhteydessä korostetaan myös SUV-piirteitä. Näitä ovat HB-malleja suurempi maavara (156 mm) ja korkeampi istumakorkeus.

Uusi C4 on kasvanut tuotantotauon jälkeen edeltävään C4:ään verrattuna pituutta (31 mm), leveyttä (11 mm) ja korkeutta (36 mm). Matkustajien kannata on oleellista, että 4,36-metrisen auton akseliväli on venynyt 62 milliä 267 senttimetriin.

Kuljettajan paikalle istuutuessa oviaukon mataluus hämmästyttää, ja sama ongelma on yli 180-senttisellä tietysti myös takana. Vaatteiden likaantumista vähentävä mukava yksityiskohta on ovien ulottuminen kynnyskotelon yli.

Uuden C4:n takavaloissakin on nyt tietynlaista V-tyyliä. C4 oli pois tuotannosta pari vuotta. Viime vuoteen saakka myynnissä ollut C4 Cactus oli varsinaista C4:ää pienempi.­

Kahteen ylimpään varustetasoon kuuluvat mukavuusetuistuimet näyttävät ja tuntuvat varsin mukavilta. Sivuttaistukea löytyy, ja hyvän istuma-asennon löytymistä voi rajoittaa vain se, että pääntuessa ei ole pituussäätöä.

Takaspoilerin kahteen osaan jakaman takalasin alaosa kuraantuu helposti umpeen.­

Takana on mukavasti polvitilaa, ja kengätkin mahtuvat edessä olevan istuimen alle. Pääntilaa on synnytetty pudottamalla penkki sen verran alas, että aikaihminen istuu polvet pystyssä. Muotoilematon istuin on hyvä vain kahdelle, sillä kolmen kuormalla reunapaikoilla loppuu sivusuuntainen pääntila, ja keskellä istuvan jalkatila jää niukaksi.

Etuvetoisessa autossa on ”kardaanitunneli”, sillä ë-C4-sähkömallin ajoakku on sijoitettu etu- ja takaistuinten alle sekä auton keskilinjalle. Ratkaisun ansiosta voimalinjan rakenne ei vaikuta tavaratilan kokoon. Kontti on asiallisen muotoinen ja kokoinen, ja kun pohjalevy on yläasennossa, laajennus on tasapohjainen.

Apukuskin eteen sijoitettava tablettiteline kuuluu kahteen parhaaseen varusteluun.­

Pienehköä nestekidenäyttömittaristoa katsotaan ratin läpi. Tummapohjainen, 10-tuumainen keskinäyttö on hyvällä paikalla. Äänenvoimakkuudensäätimen sijoittaminen apukuskin puolelle ei haittaa, sillä radion käyttö hoituu myös ohjauspyörästä. Ilmastointia käytetään perinteisillä kytkimillä.

Mittaristo ei ole koolla pilattu, mutta sen olemusta pystyy muokkaamaan.­

Perusvarustelua lukuun ottamatta seisontajarru on sähköinen. Live-perusvarustelusta puuttuvat myös lediajovalot ja takapysäköintitutkat. Merkittävin puute löytyy kuitenkin alustasta, sillä muissa kolmessa varustetasossa (Feel, Feel Pack ja Shine) on ajomukavuuden takeena Citroënin mukavuusjousitus – tässä ”taikamattojousituksessa” on progressiivisesti vaimentavien iskunvaimentimien sisällä hydrauliset lisävaimennuselementit.

Hyvältä näyttäville mukavuusistuimille tulee pieni miinus pääntuista puuttuvasta pituussäädöstä.­

Takana on mukavasti tilaa kahdelle sekä pituus- että korkeussuunnassa.­

Bensiinimoottorin kolmesta tehoversiosta (102, 131 ja 155 hv) tehottomimmassa on manuaalivaihteisto, mutta keskimmäisen saa myös 8-portaisella momentinmuunninautomaatilla, joka on vakiona 155-hevosvoimaisessa sekä 131-hevosvoimaisessa turbodieselissä.

Sähköisen C4:n etuosasta löytyy 136 hv:n (100 kW) sähkömoottori, jonka vääntömomentti on 260 newtonmetriä. Ajoakun kapasiteetti on 50 kilowattituntia ja mallin WLTP-normitoimintamatka 350 kilometriä. Toimintamatkaan pystyy vaikuttamaan ajotilavalitsimella, sillä eco-tilassa lämmitysteho laskee ja moottorin teho putoaa 60 kW:iin. Normaalitilassa tehoa on 80 kW, sportilla täydet 100 kW.

Tavaratila on mukavan kokoinen ja laajennettuna tasapohjainen.­

Bensiinimallien hinnat alkavat 19 367 eurosta, mutta suosituin yhdistelmä lienee 131-hevosvoimainen automaatti, jonka lähtöhinta on 25 252 euroa. Dieselin lähtöhinta on 26 409 euroa.

Uuden ë-C4:n saa kaikilla neljällä varustetasolla, mutta sähköautossa on parempi perusvarustelu kuin bensiinimallissa – ë:n varusteluun kuuluu mm. lämpöpumppu sekä latauksen ja esilämmityksen etähallinta. Sähköisen C4:n hinnat alkavat 35 398 eurosta.