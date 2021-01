Opel Insignia GSi:n uudistuminen näkyy ulospäin, jos on asianharrastaja. Se, mitä on tapahtunut konepellin alla, ei ole ihan jokapäiväistä.

Sanoista Grand Sport Injection syntyvä kirjainyhdistelmä GSi on lupaus voimasta ja vauhdista, mutta kuinka sanat siirtyvät asvaltille? Kun Opel lanseerasi uutta Insignia GSi:tä kolme vuotta sitten Ranskan Provencessa, syntyi tilaisuus tiedustella asiaa Joachim Winkelhockilta, muun muassa Le Mansin 24 tunnin ajon voittaneelta veteraaniautourheilijalta.

– Siitä puuttuu voimaa, Opelin merkkilähettiläänä jo 20 vuotta toiminut Winkelhock sanoi ilmeenkään värähtämättä.

Muuhun Insignia-perheeseen nähden GSi:n maavara on 10 mm alempi. Twinster-neliveto mahdollistaa voimanjaon hallinnan takarenkaiden kesken.­

Nyt on hyvä palata tuohon Suomen talvessa, kun Insignia on uudistunut nelivetoista GSi-mallia myöten. Ulkoisesti muutokset ovat pieniä. Selvimmin ne huomaa katsomalla keulaa, sillä säleikön ja ajovalojen muotoilu on madaltunut. Valojen ensiluokkaisuutta markkinoidaan nyt määreellä Intellilux Led Pixel Light. Sanajonon sisältöä kuvannee se, että adaptiivisissa ajovaloissa on yhteensä 168 ledielementtiä aiemman 32:n sijasta.

Merkittävämpää on se, mitä konehuoneessa on tapahtunut. GSi:n keulalla kehrää nyt yhdeksännopeuksiseen automaattivaihteistoon yhdistetty 2,0-litrainen turbobensiinimoottori, joka tuottaa 230 hevosvoimaa 350 newtonmetrin huippuväännöllä.

Kahdeksantuumainen keskinäyttö reagoi aiempaa nopeammin komentoihin. Kuljettajalla on käytössään koko joukko nykyaikaisia turvajärjestelmiä.­

Teho- ja vääntölukemia ei ole kasvatettu vaan optimointi on tapahtunut käänteisesti: ennen facelift-muutoksia moottorin teho oli 260 hevosvoimaa ja vääntömomentti 400 newtonmetriä. Opelin kaksilitraisista moottoreista löytyy nyt myös sylinterien lepuutustoiminto. Muutoksilla on aikaansaatu tehtaan mukaan 18 prosentin vähennys polttoaineen kulutuksessa.

Tehojen pudottaminen mallisarjan sisällä ei ole aivan poikkeuksellista, sillä päästövaatimukset ohjaavat autonvalmistajia sakkojen pelossa, mutta myös saatavissa olevat edullisemmat moottorivaihtoehdot ohjaavat kehitystyötä.

Mittariston näkymä on selväpiirteinen.­

Vauhdin pysäyttämiseksi autossa on nyt myös uusi sähköhydraulinen jarrutehostin. Ajettavuutta on muokattu mekatronisella jousituksella. Eri ajo-ohjelmia on neljä, mukaan lukien suuria vapauksia antava Competitive-ohjelma.

Ajettavuus 20-tuumaisilla kumeilla ei ole kaikkein leppoisinta. Rosoiseksi jäätyneellä moottoritiellä alustan tiukkuus korostuu potenssiin kaksi säädettävästä ajodynamiikasta huolimatta. Parhaimmillaan GSi on vauhdikkaana matka-autona pitkillä tasaisilla siivuilla.

Erottuuko GSi ulospäin tarpeeksi tavallisesta Insigniasta? Ehkei, vaikka näyttävät 20 tuuman kevytmetallivanteet ja Brembo-jarrusatulat liimaavat herkästi katseen.

AGR-sportti-istuimet säätyvät moneen suuntaan, mutta leveäselkäiset saattavat tuntea lievää ahdistusta.­

Sportti-istuimet ovat leveäselkäiselle kapeat, mutta silti hyvin tukea antavat. Kahdeksantuumainen näyttö on integroitu onnistuneesti kojelautaan. Näyttö reagoi aiempaa nopeammin käskyihin. Helposti luettavan mittariston reunoilla on analogisia ratkaisuja ja keskellä digitaalista infoa. Hyvä yhdistelmä.

Takapenkillä on runsaasti tilaa pituussuunnassa. Korkeussuunnassa 180-senttisen ei tarvitse kumarrella. Tavaratilassa on avaruutta 490 litran verran. Enemmän kuljetuskapasiteettia kaipaavalle on tarjolla GSi-farmariversion 561 litraa.

Insignia GSi on tyylikäs, vankka, tilava ja helppokäyttöinen auto. Katumaastureiden vallatessa ajokaistoja Insignian kaltainen auto tuntuu miltei piristävältä tuulahdukselta.

Takapenkillä matkustaa mukavasti. Ruskeassa nahkaverhoilussa on ylellinen leima.­

Winkelhockille vielä tiedoksi: pitkäksi autoksi GSi liikkuu kyllin ketterästi nurkissakin ja ihan tarpeeksi vilkkaasti talven liukkailla, vaikka teholukemia onkin sormeiltu aiempaa alhaisimmiksi.