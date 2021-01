Volkswagen ID.4 on pikapyrähdyksen perusteella puoleensavetävä sähköauto.

Katumaasturimaisen Volkswagen ID.4:n maavara on 21 senttimetriä. Katolle saa taakkatelineen toisin kuin ID.3:ssa. Nelivetomalli tulee vielä tänä vuonna markkinoille.­

Volkswagenin toinen täyssähköinen ID-malli on saanut peräänsä numeron neljä. Se on kuin aiemmin valmistunut ID.3 joka suuntaan venytettynä ja kuusi senttimetriä suuremmalla maavaralla. ID.4 on katumaasturi, jonka mittoja voi verrata esimerkiksi Volkswagen Tiguan Allspaceen.

Ilta-Sanomat pääsi kokeilemaan ensimmäisten joukossa ID.4-mallia tien päällä.

Lyhyen ajotaipaleen aikana vankistui ennakkokäsitys sisätilojen väljyydestä. Kyllä, tämä on auto, jossa viisi ihmistä matkaa mukavasti. Edessä istutaan korkealla, mikä yhdessä suurikokoisten sivupeilien kanssa mahdollistaa hyvän näkyvyyden joka suuntaan. Takana istuvien jalkatilat ja tavaratilan koko kilpailevat runsailla tiloillaan ylpeilevän Škodan mittojen kanssa.

Akseliväli on 2,766 metriä ja kääntösäde 10,2 metriä.­

Loppuunmyydyn ID.4 1st:n erottaa hopeanvärisestä C-pilarista ja mustista peilinkoteloista.­

ID.4:stä kiinnostuneet joutuvat vielä hetken odottamaan nelivetomalleja. Niiden julkistamishetki koittaa vielä tänä vuonna.­

Tarjolla on myös runsaasti mukavuutta: kaikkienvarusteluversioiden vakiovarusteisiin kuuluvat mm. lämpöpumppu, lämmitettävä nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä, mukautuva vakionopeudensäädin ja ympäristönvalvontajärjestelmä hätäjarrutustoiminnolla, puheohjaus, led-ajovalot, digitaalinen mittaristo, navigointilaite kymmenen tuuman kosketusnäytöllä, langaton älypuhelinliitäntä, kaistanpitoavustin ja pysäköintitutkat edessä. Lisäksi kauppaan kuuluu julkisiin latauslaitteisiin sopiva Mode 3 -kaapeli sekä tilapäislatauslaite sukopistokkeella.

Ohjaamo on minimalistinen. Hyvää ajoasentoa ei tarvitse etsiä, vaikka ensitestissä olleen auton varustukseen eivät kuuluneet moneen suuntaan sähköisesti säädettävät istuimet.­

Jos ID.3:n hyötyä ja viihdettä tarjoava kosketusnäyttö kärsi aluksi ohjelmointivirheistä, niin lyhyenlännän testiajon perusteella ID.4:ään asti ongelmat eivät ulotu. Myönteistä näytön käytössä on responsiivisuus eli järjestelmä reagoi heti painalluksiin.

Pikkupakkasessa lyhyellä lenkillä sähkö kului 24 kWh / 100 km.­

Takavetoisessa testiautossa (nelivetoversiot valmistuvat vielä tänä vuonna) oli alla ns. keskieurooppalaiset kitkarenkaat, joten kaikenlainen huvittelu saa varmuuden vuoksi jäädä tulevaisuuteen. Silti liikkeelle lähdöissä auton dynaamisuus on helposti tunnistettavissa. Jos miettii ajomelua, niin tulee kysyneeksi itseltään ”mikä ajomelu?” Meno on hiljaista ja varsin hienostunutta suurikokoisista pyöristä huolimatta.

Nahkapäällysteinen ohjauspyörä istuu hyvin käteen.­

ID.4 vaikuttaa monella tapaa hyväkäytöksiseltä autolta: yli 4,5-metriseksi se kääntyy pienessä tilassa vaivatta (kääntöympyrä 10,2 m), ja moottoritienopeuksissa kulku on suoraa ja ryhdikästä. Jarrutuntumasta on liian aikaista sanoa sen enempää kuin että se on varsin toimiva.

Takapenkillä matkustaville on järjestetty runsaasti tilaa.­

Ensitestissä ajettu ID.4 oli Suomessa jo loppuunmyyty 1st-malliversio. Hintahaitarin yläpäässä kimaltelee 58 868 euroa maksava Max-varusteltu Pro Performance (150 kW, akku 77 kWh). Edullisimmillaan ID.4:ään pääsee kiinni päätymällä tuleviin, kevyesti varusteltuihin City-malleihin. Vahvistamattomien tietojen mukaan Pure 109 kW (akku 52 kWh) maksaa 38 000 euroa ja 125 kW (akku 52 kWh) noin 40 000 euroa.

Latausluukku avautuu takapyörän yläpuolella.­

Tavaratilan suuruudeksi on mitattu 543 litraa – 158 litraa enemmän kuin ID.3:ssa.­

Toisin kuin ID.3:een ID.4:n perään voi kytkeä peräkärryn. 1st:n sallittu vetomassa on tuhat kiloa. Muiden mallien vetomassoja ei ole vielä vahvistettu.

ID.4:n vannekoot vaihtelevat välillä 18–21 tuumaa.­

ID.4 vaikuttaa kelpo loikalta eteenpäin firman tuotteiden sähköistämisstrategiassa, mutta tekemistä Volkswagen-ryhmittymällä edelleen on, sillä se joutuu maksamaan yli 100 miljoonaa euroa päästösakkoja Euroopan unionin vuodelle 2020 asettamien tavoitteiden marginaalisesta ylittämisestä.

Varautuminen tuleviin keskiarvolaskelmiin on kovassa vauhdissa, sillä Volkswagen aikoo kasvattaa hybridi- ja täyssähköisten osuutta tuotannostaan.

VW-merkin osalta ID.4:ää pidempi ja muotokieleltään coupémaisempi ID.5 on jo vahvasti putkessa. Tulossa oleva ID.4 GTX taasen viittaa kirjainyhdistelmällään rankkaan suorituskykyyn.