Mitä tapahtuu hinaustilastoille, kun sähköautokanta kasvaa suureksi? ”Näyttää yllättävän osan kuskeista”

Vakuutusyhtiö If on paljastanut medialle tilastojaan, joiden mukaan sähköautot näyttävät päätyvän hinaukseen hieman useammin kuin bensiiniautot. Kaikkein useimmin hinataan silti dieselautoja.

Ajoakun riittävyyden kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä erittäin hankala ajokeli voi pudottaa sähköauton luvatun toimintamatkan jopa puoleen. Tyypillisesti toimintamatkatiputus on kuitenkin IS:n ajokokeiden perusteella noin kolmasosan tasoa. mitää tukee myös If:n tilasto.­

– Monella suomalaisella vaikuttaa yhä olevan mielikuva, että sähköauto jättää helposti tien päälle pakkaskelillä. Ifin laaja data Norjasta paljastaa, että pelko on kuitenkin melko perusteeton: Sähköautoilla on vain noin 20 prosenttia bensiiniautoja korkeampi hinausherkkyys. Hybridiautojen luotettavuus puolestaan on samalla tasolla kuin bensiiniautojen, kertoo autovakuutusten tuotepäällikkö Peter Roselius Ifistä.

Kaikkein useimmin Norjassa hinataan silti dieselautoja, mikä selittyy Roseliuksen mukaan pitkälti sillä, että niillä myös ajetaan tyypillisesti paljon.

Norja on joka tapauksessa Ifille mielenkiintoinen vertailumaa Suomessakin mahdollisesti edessä olevaan tilanteeseen, sillä Norjassa jo yli puolet uusista ensirekisteröitävistä henkilöautoista on sähköautoja.

Suomen tapaan Norjassa ajetaan myös haastavissa talvisissa olosuhteissa kuten kovassa pakkasessa sekä paksussa loskassa ja lumessa.

Ifin tilastojen mukaan sen Norjassa vakuuttamista bensiini- ja hybridiautoista keskimäärin neljä sadasta on tarvinnut hinausta jäätyään tien päälle. Sähköautojen osalta kyseinen luku on siis hieman korkeampi, sillä hinauksen tarpeessa on ollut Ifin Norjan materiaalissa viisi sähköautoa sadasta.

Tilastojen mukaan syy tien päälle jäämiseen on polttomoottoriautoissa tyypillisesti mekaaninen, kun taas sähköautoissa ilmenee erityisesti erilaisia tietotekniikkaan liittyviä ongelmia.

Hinaustilastoihin vaikuttaa sekin, että kun sähköauto jää tienposkeen, hinataan se polttomoottoriautoa useammin suoraan korjaamolle. Tämä johtuu muun muassa siitä, että sähköauton tekniikka rajoittaa esimerkiksi tiepalvelun mahdollisuutta tehdä korjaustöitä tien päällä ja ilman erikoistyökaluja sekä -koulutusta.

Lisäksi kovalla pakkasella ja ylipäätään vaikeassa talvikelissä kuten vaikkapa paksussa lumessa ajaminen kasvattaa sähköauton energiankulutusta rajusti, mikä näyttää tilastotiedon mukaan tekevän norjalaisille sähköautoilijoille yhä säännöllisiä tepposia.

– Sähköauton energiankulutus voi kasvaa kovalla pakkasella jopa yli 25 prosenttia plussakeleistä. Tiepalvelun tilastojen perusteella tämä näyttää yllättävän osan kuskeista, kertoo Ifin tiepalvelukumppani Viking hinauksen maajohtaja Miika Leppänen.

Ifin mukaan sähköautoa ei myöskään voi ottaa rikkotumisriskin vuoksi hinausauton perään vedettäväksi, eli sähköauto vaatii aina kuljettamisen lavalla ja tyypillisesti myös hieman isomman hinausauton, sillä sähköautot ovat useimmiten myös samankokoisia polttomoottoriautoja painavampia.

Uutena tiepalvelut saavat sähköautoilijoilta yhteydenottoja myös jumiin jääneistä latausjohdoista.

– Latausluukkuun kertynyt lumi sulaa ladattaessa ja jäätyy taas uudelleen latauksen päätyttyä, minkä seurauksena pistoke voi jäätyä kiinni autoon. Latausjohto kannattaa suojata säältä myös silloin, kun se ei ole käytössä. Huonosti suojattuun pistokkeeseen voi kertyä kosteutta, joka jäätyy sen sisään, Leppänen sanoo.

13:08 Korjattu jutun ingressi,