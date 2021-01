Lukevatko poliisin automaatti­laitteet myös pysäköityjen autojen rekisteri­kilvet? Tällainen on rajusti yleistynyt Revika

Rekisterikilvenlukukamera on nykyään käytössä jo lähes kaikissa liikenne- ja valvontasektorin poliisiajoneuvoissa.

Tältä laitteisto näytti kymmenisen vuotta sitten, kun sitä vielä koekäytettiin. Nykyään poliisiajoneuvojen kamerapatteristo on pienentynyt jo varsin vaikeasti havaittavaksi. Revika-järjestelmä on kotimaista tekoa ja kajaanilaisyhtiö Sunitin kehittämä.­

Rekisterikilvenlukukamera eli virallisen viranomaislyhenteensä osalta Revika on poliisin tietojärjestelmiin integroitu video- ja infrapunakamerajärjestelmä, jonka tehtävänä on kuvata rekisterikilpiä ja ilmoittaa, mikäli ajoneuvossa on rekisteritunnuksen perusteella jotain tarkastettavaa.

Teknisessä mielessä Revikan kamerapatteristo koostuu ajoneuvoon (kuten esimerkiksi poliisiautoon tai -moottoripyörään) sijoitettavasta yhdestä tai kahdesta tallentavasta videokamerasta sekä pelkästään rekisterikilven tunnistamiseen tarkoitetusta pimeässäkin näkevästä infrapunakamerasta.

Käytännössä automaattilaitteisto siis lukee jatkuvalla syötöllä riittävän lähelle näkökenttää tulevia rekisteritunnuksia ja vertaa niitä poliisin käytössä oleviin tietokantoihin. Koneluku sujuu joissakin tapauksissa myös valvonta-ajoneuvosta katsoen taakse, mutta aina vähintään eteenpäin.

Hälytys puolestaan tulee, mikäli luettu rekisteritunnus löytyy tietokannasta esimerkiksi merkinnällä katsastamattomuus, määräaikaiskatsastus suorittamatta yli vuoden, ajoneuvoveron maksamattomuus, liikennekäytöstä poisto, ajoneuvon rekisteritietojen ilmoittamatta jättäminen tai vaikkapa anastettu ajoneuvo.

Poliisin ja muiden viranomaisten ohella myös hätäkeskus voi syöttää tietojärjestelmiin rekisteritunnuksia Revika-laitteistojen luettaviksi.

Käytännössä tyypilliset tällaiset erikseen syötettävät tunnukset liittyvät esimerkiksi epäiltyihin rattijuoppoihin, varkaisiin ja ylipäätään rikoksiin joihin liittyy jokin ajoneuvo millä tahansa rekisteritunnuksilla.

Pääsääntö siis kuuluu, että missä päin Suomea tahansa tehtävätietokantaan syötetty rekisteritunnus hälyttää missä tahansa poliisi- tai muussa valvonta-ajoneuvossa, mikäli laite kyseisen tunnuksen vain havaitsee.

Eräänlaisena kirsikkana kakussa Revika-kilvenlukulaitteet lukevat myös ulkomaalaisia sekä pysäköityjenkin autojen rekisteritunnuksia.

” Järjestelmään rekisteröityy kuukausittain vähintään miljoonia rekisteritunnuksen lukukertoja.

Mutta kuinka paljon havaintoja rekisterikilvenlukukamerat sitten oikein tuottavat? Osviittaa tästä antavat polisiin omat tilastoaineistot, joiden mukaan järjestelmään rekisteröityy kuukausittain vähintään miljoonia rekisteritunnuksen lukukertoja.

Yhteenvetotietojen perusteella näistä muutama prosentti on sellaisia, joista laite hälyttää.

Yleisimpiä hälytyksen syitä ovat suorittamaton määräaikaiskatsastus, liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo, erääntynyt ajoneuvovero sekä ajoneuvo, jolla on luovutusilmoitus.

IS:n saamien tietojen mukaan Revika-laitteet tulkitsevat joskus rekisterinumeroiksi myös muitakin kohteita kuin oikeita rekisterinumeroita, eli esimerkiksi autojen tai kauppaliikkeiden mainostekstejä. Niistä ei kuitenkaan tyypillisesti ole muuta haittaa kuin pieni tilastoihin päätyvä lukukertavääristymä.

Lähteet: Traficom, Poliisi