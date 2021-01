Ensimmäisen kiinalaisen automerkin myynti Suomessa alkaa – aloitus kolmella mallilla

Kiinalainen Maxus saapuu Suomen markkinoille. Tarjolle tulee vain sähköautoja.

Maxus on Suomessa vielä toistaiseksi tuntematon automerkki, mutta suuremmassa kuvassa se ei ole mikään pikkuyhtiö.

Maxus on osa kiinalaista SAIC Motor -yhtiötä. Yhtiö on Kiinan suurin autonvalmistaja, jonka tuotanto oli vuonna 2020 noin 5,6 miljoonaa autoa. SAIC:n edelle yltävät kansainvälisin tuotantomäärin mitattuna vain tutut jätit Volkswagen, Toyota, Renault-Nissan, Hyundai-Kia ja General Motors.

Maxus on jo aloittanut autojensa myynnin Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, ja nyt on siis myös Suomen vuoro.

Käytännössä Maxus tuo Suomeen alkuun kaksi täysin uutta sähköpakettiautoa, Maxus e-Deliver 3:n ja Maxus e-Deliver 9:n.

Kummastakin Maxus-pakettiautosta on saatavilla peräti kymmenen erilaista vaihtoehtoa kuormatilavuuden ja akkukapasiteetin mukaan.­

Lisäksi Maxus valmistaa myös henkilöautoja, joista ensimmäisenä markkinoille tulee Maxus Euniq, eli kookas, 4,8-metrinen tila-auto, jossa on seitsemän istumapaikkaa.

Maxus Euniqin suositushinta on 48 540 euroa.

– Maxus Euniq on helposti muunneltavissa omien tarpeiden mukaan joko matkustajien tai tavaroiden kuljetukseen, Maxus Suomen toiminnoista vastaava Christer Stahl sanoo.

Maxusta Suomessa edustava Christer Stahl sanoo sähköpakettiautojen muodostavan merkin maahantuonnin selkärangan.­

Stahl on autoalalta ennestään tuttu, sillä hän työskenteli muun muassa vuosina 2017–2019 Suomen BMW:n toimitusjohtajana. Maxus-autojen maahantuoja on norjalainen RSA. Norja on tunnetusti sähköautojen käytössä edelläkävijä, ja ennen kaikkea RSA:lla on yli 80 vuoden kokemus autokaupasta.

Uusien markkinoiden haltuunotto voi olla vaikeaa, varsinkin jos tuote ei ole aiemmin tuttu. Mitkä voisivat siis olla Maxuksen valtit tiukassa markkinatilanteessa?

– Maxus tuo Suomeen täysin uudet mallinsa e-Deliver 3 ja e-Deliver 9, ja uskomme niiden avulla voivamme tarjota johtavan täyssähkömalliston pakettiautotarjontaan Suomessa. Ne ovat myös myyntimme selkäranka. Euniq on puolestaan ensimmäinen 7-paikkainen täyssähköauto markkinoilla, joten nämä tekijät yhdessä luonevat Suomessakin aivan uutta mielenkiintoa Maxus-merkkiä kohtaan, Stahl arvioi.

Aivan tuulesta temmattuja arviot eivät lienekään, sillä Maxus oli myydyin sähköinen pakettiautomerkki ensimmäisen toimintavuotensa aikana Pohjoismaissa ja kaikkiaan autoja toimitettiin tuolloin yli tuhat kappaletta.

Markkinajohtajaksi merkin nosti käytännössä e-Deliver 3 -malli, joka lanseerattiin viime syyskuussa.

Tärkeät sähköpakut edellä

Maxus e-Deliver 3 -pakettiauto on saatavana kahtena eri kokona, 4,8 m³ ja 6,3 m³. Akut ovat kapasiteetiltaan 35 kWh tai 52,5 kWh. Kantavuus vaihtelee 860 ja 1 000 kilon välillä. Maxus e-Deliver 3 -mallin lähtöhinta 4,8 m³:n tilavuudella ja 35 kWh:n akulla on 36 387 euroa. Akkutakuuta annetaan kahdeksan vuotta tai 160 000 kilometriä.

Suuremmassa Maxus e-Deliver 9:ssä on niin ikään kaksi eri kuormatilan tilavuutta, 9,7 m³ ja 11,3 m³. Asiakas voi valita kapasiteetiltaan kolmesta akkuvaihtoehdosta: 51,5 kWh, 72,0 kWh ja 88,55 kWh. Kantavuus vaihtelee tässä autossa 860 ja 1 160 kilon välillä, ja takuuehdot akulle ovat samat.

RSA on perustanut haarakonttorin Suomeen. Jälleenmyyjät toimivat Helsingissä ja Tampereella.