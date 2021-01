Volvo XC40 Recharge on ihan vakuuttava kokonaisuus, mutta paukku­pakkanen paljasti huolestuttavan piirteen

Tässä se nyt on: ensimmäinen tehdasvalmisteinen täyssähköauto, jonka keulalla komeilee Volvon merkki. IS:n koeajossa selvisi, että XC40 Recharge on talvella melkoinen energia-ahmatti.

Tälläkin kertaa sähköautohistorian voidaan katsoa olevan suhteellisen lyhyt, sillä Volvo aloitti kehitystyönsä sähköisen voimalinjan kanssa toden teolla noin kymmenen vuotta sitten, kun Volvon ja Siemensin strateginen yhteistyö käynnistyi vuoden 2011 elokuussa.

Vuoden 2014 alkupuolella, siis seitsemän vuotta sitten, oli jo valmiina sadan kappaleen koe-erä pientä C30-täyssähköautoa. Seitsemän vuotta on hyvin yleinen yhden autosukupolven elinkaari-ikä. Volvo on siis onnistunut verrattain lyhyessä ajassa tuomaan markkinoille uuden sähköauton, XC40 Rechargen. Saavutus kuvaa hyvin Volvon yleistä suuntaa: 2020-luvulla bensiini ja etenkin diesel väistyvät hiljalleen sähköistymisen tieltä. Tähän on Volvon parissa syytä henkisesti varautua.

XC40 Recharge on Volvon ensimmäinen täyssähköauto sisarmerkki Polestarin ohella.­

Ulkoisesti sähkö-XC40 ei juurikaan eroa polttomoottoriversioista. Pakoputkea ei tietenkään ole, ja keulan maski umpinainen.­

Edullinen auto XC40 Recharge ei ole. Sähköautojen hinnoissa on yhä huomattava hintalisä vastaaviin polttomoottorimalleihin verrattuna. Volvon tapauksessa hintalappuun on piirretty reilusti yli 60 000 euron numerot.

XC40 Recharge P8 AWD onkin selkeästi kallein XC40-malli Volvon sortimentissa, vaikka hinnassa ei ole autoveroa kuin nimeksi. Siksi ns. tavallisen autonostajan lienee turha haaveilla ostavansa XC40 Rechargen, ainakaan uutena.

Volvo osaa suunnitella ja tehdä laadullisesti näyttävän näköisiä sisustoja. Ergonomia on onnistunut ja vakiovarustelu varsin kattava.­

Toisaalta isolla nipulla rahaa saa myös ainakin paperilla varsin vakuuttavan paketin. Volvo on selkeästi valinnut strategiakseen auton tehon ja suorituskyvyn korostamisen, vaikka se ei erityisen hyvin olekaan linjassa sähköautoihin usein liitetyn ekoteeman kanssa.

Autossa on tehoa yli 400 hevosvoimaa, vääntöä huomattavan muhkeat 660 newtonmetriä ja neliveto. Satasen vauhtiin näillä eväin ehditään 4,9 sekunnissa. Huippunopeus on kuitenkin rajoitettu Volvon nykytapaan lukemaan 180 km/h, joten pienempikin huipputeho olisi varmasti riittänyt.

Auton kulutus oli talviajossa huolestuttavan korkealla tasolla: tällaisella suorituksella toimintamatkat jäävät pakkasilla verrattain lyhyiksi.­

Jatkuva kiihdyttely suorituskyvyn ulosmittaamiseksi ei kuulosta kovin aikuiselta, eivätkä suuret voimavarat pelkästään tee XC40 Rechargesta urheiluautoa. Siihen vaikuttaa esimerkiksi auton suuri omamassa, liki 2,2 tonnia. Sähköautot ovat tunnetusti painavia; tässäkin tapauksessa nimenomaan auton kokoon nähden massaa on paljon. Vertailukohdaksi sopii hyvin esimerkiksi Jaguarin sähköauto I-Pace, joka painaa käytännössä yhtä paljon, mutta on samalla ainakin yhtä kokoluokkaa suurempi. XC40 Recharge joutaisi laihikselle heti tuoreeltaan.

Koeajojaksolla jouduttiin turvautumaan myös hinausauton apuun, kun lataukseen ilmestyi tiedonsiirto-ongelma, eikä auto ottanut virtaa lainkaan vastaan.­

Koeajojaksolle osunut paukkupakkaskeli tarjosi oivan tilaisuuden testata XC40 Rechargen talviominaisuuksia. Yksi usein esitetty kysymys on, kuinka paljon sähköautojen akut hyytyvät kunnon pakkasissa?

Koeajon ensimmäisenä yönä pakkasta oli eteläisessäkin Suomessa hieman reilut 20 astetta. Volvo jätettiin reiluksi 12 tunniksi värjöttelemään. Illalla akun varaustaso oli 11 prosenttia, mutta aamulla kunnon hyydyttämisen jälkeen lukema oli täsmälleen sama. Ei siis minkäänlaista vaikutusta.

Käyttöliittymä on XC40 Rechargessa Android-pohjainen, ja käytettävyydeltään se on helpommin hallittava kuin aiempi versio.­

Toisena yönä pakkanen kiristyi jo –28 asteen tuntumaan. Tällä kertaa autoa piti jo ladata hidaslatauksella, eli auto oli piuhan päässä yön yli. Pakkanen ei vaikuttanut lataukseen muuten, mutta tavallisesta yksivaiheisesta suko-pistorasiasta tehtynä lataustahti hidastui varsin tahmeaksi: yhdeksän tunnin aikana virtaa siirtyi kovassa pakkasessa vain kolmasosa akun kapasiteetista – kuin ajaisi bensiiniautolla huoltoasemalle ja huomaisi että auto pitääkin tankata mehupillin kautta.

Sähkö-Volvon ostajalle voikin vahvasti suositella 11 kW:n wallbox-latauslaitteen hankintaa, jolla akku latautuu tyhjästä täyteen yön yli, myös pakkasilla. XC40 Rechargen suurin mahdollinen latausteho on peräti 150 kW, jolloin pikalatausaika 10:stä 80 prosentin tasolle asettuu 40 minuutin tuntumaan – kunhan tällaisia asemia vain saadaan Suomeen kattavasti.

Pikalatausta emme valitettavasti päässeet koeajolla käytännössä testaamaan, sillä uuteen Volvoon iski yllättäen kolmen päivän jälkeen latauksen totaalisesti halvaannuttanut vika: tietoliikenneyhteys auton ulkoisen laturin kanssa meni poikki, eikä auto suostunut ottamaan virtaa vastaan sen kummemmin hidas- kuin pikalatauksellakaan. Auto siirrettiin hinausautolla korjattavaksi. Kyseessä oli mitä ilmeisimmin yksittäinen yksilövika, mutta se osoitti, etteivät sähköautotkaan ole vioille immuuneja.

Takaosan 413 litran tavaratilan lisäksi edestä löytyy pieni 31 litran lisätila – vaikkapa sitten asiointikaapeleita varten.­

Entäpä se ajaminen? Auton ohjausfiilis on Volvon tapaan neutraalin rauhallinen ja vakaa, hieman hidaskin. Sähkö-XC40 on hiljainen auto. Ajaminen on helppoa, ja voimavarat antavat todellakin tuntua itsestään. Liukkaalla kelillä taka-akseli antaa autolle sen verran ”runtua”, että halutessaan kuljettaja pääsee jopa leikittelemään XC40:n lihaksilla.

Volvon e-pedal eli ”yhden polkimen ajaminen” on sen sijaan luonteeltaan hieman kulmikasta, vaikka vauhtipedaalia käyttelisi taitenkin. Onneksi ominaisuuden voi kytkeä käyttöliittymän kautta pois päältä, jolloin auto rullaa poljinta nostaessa huomattavasti vapaammin.

Huolestuttava ominaisuus talviajossa oli energiankulutus, sillä se asettui sekalaisessa perusajossa pakkasissa peräti 37 kWh:n tuntumaan. Huomattavan ruma lukema on noin 50 prosenttia virallista WLTP-lukemaa korkeampi. Samalla se tarkoittaa, että auton todellinen toimintamatka yhdellä latauksella voi kutistua talvioloissa vain noin 200 kilometriin – siis puoleen mitatusta.