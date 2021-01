Yhdysvaltain teillä ajelevat PRK3LE, VARATON ja R!!SIK!PPO – amerikansuomalaisten rekisterikilvissä kukkii huumori

Yhdysvalloissa erikoiskilvet saa halvalla, ja rajoituksia on vähän.

Kun 30 vuotta Yhdysvalloissa asunut Nina Carey vei perheensä vierailulle Suomeen, kiinnittivät muut perheenjäsenet huomionsa yhteen Careyn äidin usein käyttämään suomenkieliseen ilmaisuun.

Viime kuussa Carey otti autoonsa uudet rekisterikilvet: Mitsubishi Jeepin rekisteritunnus on nyt NON11N. Sen kääntäminen ei olekaan aivan yksinkertaista.

– Minulla on muutama amerikkalainen kysynyt siitä parkkipaikoilla, mutta eivät he aina oikein ymmärrä sen merkitystä niin kuin suomalaiset. Meillä se on vaan semmoinen pikku vitsi kun se muistuttaa minun äidistäni Suomessa, Carey kertoo.

Monissa Yhdysvaltain osavaltiossa persoonallisen rekisteritunnuksen hankkiminen on edullista ja säännöt sen suhteen väljät. Useat amerikansuomalaiset ovat ottaneet asiasta ilon irti. Suuren maan teillä voi tarkkasilmäinen kohdata suomen kieltä.

Carey asuu Virginiassa, jossa kustomoitu rekisterinumero maksaa 10 dollaria vuodessa. Samassa osavaltiossa asuu myös 12 vuotta Yhdysvalloissa ollut Mikko Ollikainen, jonka Toyotan rekisteritunnus on MUN AUTO.

– Ostettiin meidän ensimmäinen auto etupäässä vaimon työkäyttöön. Hän on kiinalainen, ja hänen kilvissään lukee sama asia kiinaksi. Kun perhe kasvoi ja tarvitsimme kakkosauton kolme vuotta sitten, katsoin huvikseni ja yllätyin, että tuo suomenkielinen oli vielä vapaana, Ollikainen kertoo.

Virginian teillä ajelee myös Arja Sahramaa Volkswagenillaan, jonka kilvissä lukee 7FINNS. Aikaisempi 5FINNS meni vaihtoon, kun hänen tyttärenpoikansa saivat Suomen kansalaisuuden.

Michiganissa persoonallinen rekisterinumero maksaa 30 dollaria, ja siinä saa olla seitsemän merkkiä. Suomalainen pariskunta Elina ja Heikki Simonen sekä heidän ystävänsä Sami Laakso pohtivat kerran iltaa istuessaan, miten seitsemän merkkiä käyttäisivät.

– Siinä tuli mieleen RAHATON ja VARATON. Innostuttiin siitä Elinan kanssa ja mietittiin miten päin ne otettaisiin, Laakso kertoo.

Laakson Chevrolette Corvettesta tuli RAHATON ja Simosen Kia Fortesta VARATON.

– Sen voi tulkita myös niin, että ”rahat on”, rekkakuskina työskentelevä Laakso vitsailee.

Heikki Simosen Dodgen rekisterikilvissä puolestaan lukee MIEMEEN.

Kaliforniassa viranomaisille täytyy ilmoittaa, mitä toivottu rekisteritunnus tarkoittaa. Ville Karaila hämäsi väittämällä, että TURMIO on hänen lukioaikainen lempinimensä.

– Sillä menee moni outo juttu läpi, Karaila sanoo.

Karailan moottoripyörän kilvissä lukee ISO MOPO, ja asuntoauton rekisteritunnus on LUOLA. Niiden merkityksen hän ilmoitti rehellisesti: ”cave in Finnish” ja ”moped in Finnish”.

– Joku sai hyvät naurut.

Mari Hendricksin onneksi Indianassa kukaan ei kysellyt käännösten perään. Hänen Subarunsa rekisteritunnus on PRK3LE.

– Olen peruseteläpohjalainen, ja perkele monella ärrällä on kuulunut aina peruskielenkäyttöön. Valinta oli helppo, vaihtoehtoja oli tasan kaksi: tämä tai RISTUS, Hendricks sanoo.

– Eipä täällä Etelä-Indianan metsässä kukaan tiedä mitä se tarkoittaa, mutta itseä aina hymyilyttää kun saan perkeleellä kurvailla.

Pohjois-Carolinassa asuva Riika Sjöblom on valinnut autoilleen hellittelynimet. Mazda CX-9:n kilvissä lukee R!!SIK!PPO, ja Ford Mustang GT on MUN PONI.

Saman osavaltion teillä voivat tulla vastaan myös SISU ja SISUKAS. Ensin mainittu kuuluu Jaana Gilbertille ja jälkimmäinen Tuula Hayesille.

Pohjoisessa New Hampshiressa Heikki Sarajärven Subaru VRX:n kilvissä lukee yksinkertaisesti HEIKKI. Hänen vaimollaan Caroline Liebenow’lla on New Hampshirea ja Suomea yhdistävä HIRVI.

Jos Suomessa asuva autoilija inspiroitui edellä mainituista esimerkeistä, kannattaa tarkistaa säästöpossun sisältö. Traficom veloittaa erityiskilpipäätöksestä 790 euroa.

Myös säännöt ovat tiukat: auton rekisterikilvessä voi olla 2–3 kirjainta ja enintään kolminumeroinen luku.