Matkailuautojen merkkikirjo kasvaa Suomessa – nyt Etrusco tunkee markkinoille

Erwin Hymer Groupin edullisimman hintatason matkailuautomerkki Etrusco tulee Suomeen.

Etrusco kattaa viisi mallisarjaa, joista löytyy yhteensä 21 pohjaratkaisua. Edullisin vaihtoehto on 5,4-metrinen retkeilyauto.

Kapeakorisessa van-luokassa löytyy kaksi mallia. Alkovi-malleja on Etruscolla myös kaksi. Täysintegroituja malleja on neljä, joista kaksi (erillis- tai saarekevuotein) sijoittuu alle 7-metrin pituusluokkaan. Vastaavat versiot löytyvät myös7,4-metrisinä.

Laajin valikoima löytyy puoli-integroiduista, joissa erilaisia pohjaratkaisuja on yhdeksän. Tarjolla on kompakti 5,9-metrinen pariskuntamalli ja 7,4-metriset viiden hengen perheautomatkailuautot.

Samassa kategoriassa Erwin Hymer Groupilla on merkkivalikoimassaan Suomessa entuudestaan Carado ja Sunlight. Etruscot valmistetaan Italian Toscanassa. Nimensä merkki on saanut tuotantolaitoksen läheltä löytyneistä etruskikansan vanhoista asuinsijoista.