Tämä ei ole utopia: Sähköauton akku täyteen vain viidessä minuutissa!

Sähköautojen latausnopeuteen saattaa olla jo näköpiirissä ratkaiseva parannus.

Samalla kun akkutekniikka kehittyy, yhdeksi tärkeimmistä vielä ylitettävistä haasteista on muodostumassa kyky ladata akku mahdollisimman nopeasti. Nyt israelilais­yritys StoreDot on kehittänyt uudenlaisen litium­ioniakkutyypin, joka voidaan ladata täyteen hämmästyttävän nopeasti – vain noin viidessä minuutissa, kertoo The Guardian.

Uutuusakkuja on jo valmistettu tuhannen kappaleen esittelyerä esimerkiksi skoottereissa käytettäviksi massatuotantolinjalla Kiinassa.

Kiinnostuksesta uutta teknologiaa kohtaan kertoo se, että esimerkiksi suuryritykset Daimler (Mercedes-Benzin valmistaja), British Petroleum, Samsung ja TDK ovat kaikki sijoittaneet StoreDotiin, joka on kerännyt tähän mennessä lähes 110 miljoonaan euron sijoituspääoman. StoreDot aikoo esitellä akkutekniikkaansa autovalmistajille ja muille yrityksille.

Vaikka uusi akkutyyppi latautuu viidessä minuutissa, se vaatii samalla paljon suurempaa lataustehoa kuin nykyisin on yleisesti käytössä. Käyttämällä nykyistä käytettävissä olevaa latausinfrastruktuuria StoreDotilla on tavoitteenaan toimittaa noin 160 kilometrin lataukseen viidessä minuutissa kykenevä auton akkutyyppi vuonna 2025.

Nykyiset litiumioniakut käyttävät grafiittia yhtenä elektrodina, mutta StoreDot-akku korvaa grafiitin puolijohde-nanohiukkasilla, joihin ionit pääsevät nopeammin ja helpommin. Nanohiukkaset perustuvat tällä hetkellä germaniumiin, joka on vesiliukoinen ja helppo käsitellä valmistuksessa.

StoreDotin suunnitelmana on kuitenkin jatkossa käyttää piitä, joka on paljon halvempaa. Yritys odottaa näiden akkuprototyyppien valmistuvan myöhemmin tänä vuonna. Samalla kustannukset pysyisivät nykyisten akkutyyppien tasolla.