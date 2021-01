Porsche-mallistoon edullisin Taycan – nopea lataus, lasku tulee perässä

Porsche tuo Taycan-sähköautostaan, jos ei nyt ihan kansanmallia, niin uuden lähtötason takavetoversion.

Porschen odotetussa lanseerauksessa on kyse täyssähköisen urheilusedanin neljännestä malliversiosta aiemmin julkistettujen Taycan Turbo S:n, Taycan Turbon ja Taycan 4S:n jälkeen.

Takavetoinen uutuusmalli tulee markkinoille kahdella eri akkukoolla: Performance Battery ‑vakioakku antaa 300 kW:n (408 hv) tehon Launch Control ‑tilassa Lisävarusteena saatavan Performance Battery Plus ‑akun huipputeho on 350 kW (476 hv). Uuden Taycanin nimellisteho on 240 kW (326 hv) tai 280 kW (380 hv) valitun akkuvaihtoehdon mukaan.

Uutuusominaisuutena uutuudessa on esimerkiksi Plug & Charge ‑toiminto, joka mahdollistaa lataamisen ja maksamisen ilman korttia tai sovellusta, sillä Taycan muodostaa salatun tiedonsiirtoyhteyden Plug & Charge ‑yhteensopivaan latausasemaan, kun latauskaapeli liitetään autoon. Laskutus tapahtuu automaattisesti. Muihin malliversioihin ominaisuus tulee vasta mallivuoden vaihtuessa.

Uutuusmallissa on vakiona yksikerroksinen, bruttokapasiteetiltaan 79,2 kWh:n Performance Battery ‑akku. Lisävarusteena on saatavissa kaksikerroksinen Performance Battery Plus -akku, jonka bruttokapasiteetti on 93,4 kWh.

WLTP-testisyklin mukainen toimintamatka on perustason akulla pisimmillään 431 kilometriä ja Performance Battery Plus ‑akulla enimmillään 484 kilometriä.

Taycan kiihtyy nollasta sataan kilometriin tunnissa 5,4 sekunnissa akkuvaihtoehdosta riippumatta. Myös huippunopeus on sama 230 km/h molemmilla akkuvarianteilla. Suurin latausteho on Performance Battery ‑akulla 225 kW ja Performance Battery Plus ‑akulla jopa 270 kW. Tämän ansiosta molemmat akut voidaan optimaalisissa olosuhteissa ladata viidestä 80 prosenttiin vain 22½ minuutissa, ja viiden minuutin latauksella saadaan jopa sata ajokilometriä lisää.

Ensimmäiset uutuus-Taycanit saapuvat Suomeen maaliskuussa 2021. Hinnat alkavat 90 331 eurosta sisältäen arvonlisäveron sekä autoveron.