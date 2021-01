Mercedes-Benz tuo täyssähköauton kompaktiluokkaan – muodot tuovat vahvasti mieleen jo olemassa olevan mallin

Mercedes-Benz tuo mallistoonsa kompaktiluokan täyssähköauton, joka on selvästi aiemmin julkistettua EQC-sähkömallia pienempi.

EQA:n laturin teho on 11 kilowattia (3 x 16 A). Auto on 4,46-metrinen, GLA-mallia reilut viisi senttiä pidempi.­

Uusi EQA 250 muistuttaa ulkomuodoltaan kovasti merkin GLA-mallia. Nopealla vilkaisulla eron huomaa sähköautoille ominaisesta umpinaisesta keulasta.

EQA:n ilmanvastuskerroiksi ilmoitetaan 0,28.­

Mercedes-Benz tuo EQA:n portaittain 140–200 kW:n teholuokissa sekä etuveto- että nelivetoversioita. Ensimmäisenä julkistettavan EQA 250:n keskikulutus on 17,9 kWh/100 km ja teho 140 kW (190 hv). WLTP-toimintamatkaksi on mitattu 424 kilometriä. Kahdestasadasta kennosta koostuvan litiumioniakun hyötykapasiteetti on 66,5 kWh.

Myöhemmin markkinoille saapuva, 500 kilometrin toimintamatkaan yltävä malliversio sijoittuu hinnaltaan malliston yläpäähän.

EQA saa sinisiä tehostevärejä.­

Uutuusmallia valmistetaan sekä Saksan Rastattissa että Kiinassa Beijingissä. EQA:n myynti alkaa lopputalven aikana. Ensimmäiset EQA-autot saapuvat Suomeen ennen kesää. Hintoja ei ole vielä Suomessa vahvistettu. Saksassa EQA:n hinnat alkavat selvästi alle 50 000 eurosta.