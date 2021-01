Kia panee kaiken uusiksi ja asiakkaalle se näkyy uudessa muotoilussa – uusi sähköauto nurkan takana

Korealainen Kia esittelee pian aivan uuden sähköauton, joka on tehty konsernin sähköautoja varten suunnitellulle perusrakenteelle.

Suomalaisittain Kian tämän vuoden kuumin uutuus on vuoden jälkimmäisellä puoliskolla esiteltävä täysin uusi Sportage-katumaasturi.­

Marssijärjestys on kuitenkin sellainen, että ensin paljastetaan helmikuussa Hyundain alamerkin Ioniq 5 ja vasta sen jälkeen Kian urheilullisuuteen panostava sähköauto.

Kia uusi kaiken logoa, sanomaansa ja jopa yhtiön nimeä myöten. Viime mainitusta pudotettiin pois Motors-sana, sillä tulevaisuudessa keskitytään kokonaisvaltaisiin liikkuvuuspalveluihin. Käytännössä se tarkoittaa muutakin kuin autoilua. Autojen myynnin sijaan yhtiöt haluavat siirtää ihmisiä paikasta toiseen ja siihen kuuluvat integroidut toiminnot julkisen liikenteen ja vaikka sähköskootterien kanssa.

Kian uusi logo on symboli, joka kertoo samalla tulevien automallien muotoilusta. Yhtiö lupaa, että jatkossa niin autojen korin kuin sisustuksen tyyli noudattaa uuden merkin linjoja. Jotain vanhasta kuitenkin säilytetään, sillä keulan ilme eli ”Tiger nose” nähdään jatkossakin, tosin uudella tyylillä sovellettuna.

Sähköautoilla on nykyistä merkittävämpi rooli Kian mallistossa. Vuoteen 2026 mennessä esitellään seitsemän uutta sähköautoa, joiden myynti on tuossa vaiheessa puoli miljoonaa vuodessa. Seuraavien viiden vuoden aikana tavoitellaan miljoonan sähköauton myyntiä vuodessa. Polttokennoautotkin eli vedyllä toimivat sähköautot ovat harkinnassa, vaikkei Kia sellaista vielä valmistakaan. Konsernissa on kuitenkin Hyundain puolella paljon tietoa asiasta, jota myös Kia saattaa tulevaisuudessa hyödyntää.