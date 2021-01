Groupe Renault’n puoli vuotta sitten komentoonsa ottanut ja aiemmin Seatia johtanut Luca de Meo paljasti viime viikolla viisivuotissuunnitelmansa. Hän haluaa säilyttää johtoaseman sähköautoissa Euroopassa. Sen takia seuraavien viiden vuoden aikana esitellään seitsemän uutta sähköautoa, joista yksi on legendaarinen Renault 5 uudessa iskussa.

Renault 5:n lisäksi tulossa on myös Renault 4, joka sai Suomessa Tipparellu-lempinimen pienen kulutuksensa ansiosta. Sitä ei vielä näytetty, mutta kuvissamme on 5 Prototype. Se on jo hyvin valmiin näköinen, eikä linjoihin luultavasti tehdä enää suuria muutoksia ennen auton tuotantoon tuloa.

Renault’n muotoilujohtaja Gilles Vidal totesi, että uuden 5 Prototypen muotojen takana on legendaarinen 5-malli. Näin yhtiö kunnioittaa historiaansa, mutta muuttaa ikonin moderniksi. Vidal kuvaili 5 Prototypeä kolmella sanalla: ”Urbaani, sähköinen ja viehättävä.”

Vielä ei ole paljastettu, milloin uusi 5-sähköauto tulee tuotantoon saati sen teknisiä tietoja. Sen verran pääjohtaja de Meo vihjasi, että kulttiauto on hinnaltaan monen saavutettavissa eli kohtuullisen halpa. Hän myös korosti, että 5 Prototype edustaa kokonaan uuden Renault’n alkua.

Mielenkiintoinen piirre 5 Prototypessä on sen leveä raideväli takana ja leveä punainen koriste perässä, jotka viittaavat Renault 5 Turboon. Tästä päästään Alpineen, joka kertoi rakentavansa unelmien autotallin, missä on kolme sähköautoa: nopea pikkusportti, keskikokoinen katumaasturi ja Lotuksen kanssa suunniteltava urheiluauto A110-mallin seuraajaksi. Tuo nopea pikkusportti voi hyvinkin olla erittäin suorituskykyinen versio uudesta 5 prototypestä.