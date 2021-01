Romaniassa on vaihdettu isommalle vaihteelle, ainakin mitä malliston uudistumiseen ja laajuuteen tulee.

Ensimmäisenä tuoreena Daciana Suomeen tulee helmikuussa medialle esiteltävä uusi Sandero, jonka myynti alkaa maaliskuussa. Auto on rakennettu modernille CMF-B-perusrakenteelle, jolle kaikki tulevat Daciat tehdään.

Toinen tämän vuoden Dacia-uutuus on Spring, josta tulee markkinoiden halvin sähköauto.

Edellä mainittu on vasta alkua, sillä putkessa on jotain todella mehevää. Euroopan eniten yksityisostajille myyty katumaasturi Duster saa nimittäin isoveljen. Kuvien Bigster Concept antaa tulevasta esimakua. Uudessa isolla Dacia-katumaasturilla on pituutta 4,6 metriä eli se on melkein yhtä suuri kuin Škoda Kodiaq. Vaikka auton sisustaa ei vielä näytetty, niin siellä pitäisi olla runsaasti tilaa.

Luvassa on muhkeita muotoja.­

Sen verran Bigster Conceptista paljastetaan, että tullessaan myyntiin viimeistään 2025 se on ominaisuuksiltaan aito Dacia. Tuolla tarkoitetaan, että auto ei liioittele runsaalla kromilla, vaan on järkevä ja ajaton. Bigsterin tuotantomallin myötä Dacia siirtyy suurempien autojen luokkaan, mutta hinnan auton hinnan luvataan olevan samaa tasoa luokkaa pienempien autojen kanssa.