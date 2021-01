Suzuki vai Toyota? IS:n ensitestissä uusi katukäyttöön suunniteltu töpselimaasturi

Suzukin uusi Across piristää piskuisen japanilaismerkin mallistoa sähköiseen suuntaan.

Suzuki vai Toyota? Kahden japanilais merkin yhteistyö on tuottanut muun muassa Suzuki Acrossin, joka on todellisuudessa Toyota RAV4 Plug-In Hybrid.­

Onko autojen 2020-luvun vahva sähköistyminen uhka vai mahdollisuus? Siinäpä kysymys, jota sekä autovalmistajat että autonostajat punnitsevat tällä hetkellä tarkkaan.

Esimerkiksi meikäläisittäin melko pienen, mutta globaalissa mittakaavassa huomattavan suuren japanilaismerkki Suzukin ponnistelut sähköistymisen suhteen ovat olleet toistaiseksi miedohkoja.

Nyt tilanteeseen tulee kuitenkin selkeä muutos. Sen taustalla on Toyota, vaikka ensitestiauton nimi onkin tässä Suzuki Across.

Acrossin tavaratila ei ole auton ulkomittoihin nähden erityisen suuri, eli perusmuodossa litroja on alle 500.­

Aivan kuten aiemmin kokeilemamme Suzuki Swace, myös Across paljastuu siis käytännössä naamioiduksi Toyotaksi.

Kuoren alla on tällä kertaa RAV4 Plug-In Hybrid eli Suomen markkinoilla varsin tuore pistokehybridi, jossa on yli 300 hevosvoiman teho, neliveto ja standardoidulla ajosuoritteella mahdollisuus myös varsin pieneen kulutukseen.

Voimavarojen seurauksista ei voi olla huomioimatta, että Across kiihtyy sataseen kuudessa sekunnissa, ja on muutenkin ripeä liikuteltava. Maahantuojan edustajan mukaan käsillä lienee nyt kiihtyvyydeltään kaikkien aikojen ripein Suzuki-auto maassamme koskaan!

Ratin taakse on helppo asettua. Tärkeä kosketusnäyttö on vakiona yhdeksäntuumainen.­

Across on siis ladattava hybridi, jonka tekniikka on Toyotasta tuttua. Liikkeelle lähdetään tutun äänettömästi sähköllä, mutta toisin kuin vajavaisissa ”itselatautuvissa” hybrideissä, seinäsähköllä voi taittaa parhaimmillaan jopa 75 kilometrin matkan. Se on tässä kokoluokassa hieno suoritus.

Auton omamassassa akun osuus ei ole juurikaan merkitsevä, eikä mukana siis juuri raahata ylimääräistä massaa – taka-akselille kun ei ole tässä autossa painavaa mekaanista vetoyhteyttä vaan neliveto on toteutettu sähkömoottorin avulla.

Neliveto säilyy Acrossissa kaikissa ajotilanteissa, myös silloin, kun sähköajo ei enää onnistu.

Tyhjällä akulla ajaessa bensiinimoottorin kulutus asettuu tasaisessa ajossa 6,6 litran tuntumaan, mikä on ihan kelvollinen suoritus yli kaksitonniselle autolle.

Across on hyvin kattavasti varusteltu, eli ”herkkuja on pirusti ja kaikki vakiona”. Toisaalta auton hintakin lähentelee 60 tuhannen euron rajapyykkiä, eli näin sietää toki ollakin. Autoveroa hinnasta on pienten päästöjen ansiosta vain vajaat 1700 euroa, alvia tietysti enemmän.

Across on Suzukin selkeästi kallein malli. Vakiovarusteluun kuuluvat muun muassa 19 tuumaa korkeat vanteet ja led-ajovalot.­

Pikaisen ensitestin ajotunnelmasta jäi päällimmäisenä mieleen ison auton tuntu. Suuri massa tuntuu ajossa, mutta suorituskyky tuntuu olevan linjassa ilmoitettuihin arvoihin, eikä tavallisissa arkiajoissa jää nyt jalkoihin, se on selvä.

Tilaa Acrossissa on edessä hulppeasti, ja takanakin ihan mukavasti. Pidemmän henkilön pää saattaa tosin alkaa hipoa kattoverhoilua takapenkillä.

Palaamme Acrossin ratin taakse myöhemmin vielä pitkäkestoisen koeajon merkeissä ja paneudumme silloin myös esimerkiksi töpseliautoissa tärkeisiin latausaikoihin.