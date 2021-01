Pienen kasvojenpesun kokenut Peugeot 5008 on nyt aina seitsemänpaikkainen.

Peugeot esitteli 3008:n vuonna 2016 ja sitä parikymmentä senttiä pidemmän 5008:n vuotta myöhemmin, mutta näiden saman perustekniikan jakavien mallien välikausiuudistus tehtiin nyt suunnilleen samaan aikaan.

Se ei ole mikään ihme, ovathan nämä valmistajalleen huipputärkeät mallit B-pilariin saakka moottorivaihtoehtoja lukuun ottamatta aivan samanlaiset.

Merkittävin ero on se, että 5008:ssa on 16,5 senttiä pidemmän akselivälin ansiosta enemmän takapenkki- ja tavaratilaa. Korkeus tekee 5008:sta SUV-mallin, mutta tilojen suhteen sitä voi pitää myös tila-autona.

Sisätilat pysyivät lievässä faceliftissä kutakuinkin ennallaan: merkittävimmät uudistukset liittyvät uusiin, aiempaa laadukkaampiin verhoiluvaihtoehtoihin.

Näkyvällä paikalla kojelaudan keskellä oleva kosketusnäyttö on alimmalla Active-varustetasolla 8-tuumainen. Allure- ja GT-varusteluun kuuluva 10-tuumainen näyttö sisältää myös navigaattorin. Näytön syövereihin pääsee entiseen tapaan kätevästi pianokytkimillä.

Aiempaa käyttäjä ystävällisempää digitaalimittaristoa katsotaan ratin yli.­

Pienen ratin yli katsottava 12,3-tuumainen digitaalimittaristo on päivitetty aina mattamustana pysyväksi näytöksi, joka toistaa kirkkaissa olosuhteissa tummat sävyt aiempaa paremmin.

Kaikkiin varustetasoihin kuuluva automaattinen hätäjarrutustoiminto havaitsee jalankulkijat ja pyöräilijät nopeusalueella 5–140 km/h. GT-varusteluun kuuluvan varustepaketin, joka sisältää aktiivisen vakionopeudensäätimen ja autoa ohjaavan ajolinja-avustimen, saa Allureen 461 eurolla. Pimeänäköjärjestelmän saa vain GT-varusteluun (1 729 e).

Liikenne turvallisuuden kannalta on hyvä asia, että leditakavalot palavat myös huomiovalo asennossa.­

Tavaratilan pohjalta kätevästi pystyyn nostettavat istuimet ovat muuttuneet vakiovarusteeksi. Jos lisäpenkeille ei ole käyttöä, ne on helppo irrottaa ja jättää tallin nurkkaan.

Takaoviaukko on hiukan matala, mutta kaikilla kolmella keskirivin erillisistuimella on hyvä matkustaa. Keskirivillä on niin reilusti pituustilaa, että siitä on varaa luovuttaa senttejä myös takapenkkiläisille. Viidentoista sentin pituussäätövaran avulla tavaratilaistuimille saakin riittävästi jalkatilaa ainakin lapsille – aikuismittaisille riittää takana pääntila, mutta kulku on hankalaa ja istumismukavuus heikkoa.

Tavaratilaa saa lisätilaa jättämällä takimmaiset penkit pois matkasta.­

Erillisillä keski-istuimilla on niin reilusti jalkatilaa, että sitä on varaa luovuttaa takamatkustajien tai tavaratilan hyväksi.­

Käytännöllistä tavaratilaa saa kasvatettua siirtämällä keskipenkkejä eteenpäin ja kaatamalla ne vaakatasoon.­

Etuistuimissa on hyvin sivuttaistukea sekä nojassa että istuinosassa. Sinänsä hyviltä näyttävien penkkien istuinosa on muotoiltu keskeltä reunoja pidemmäksi, mikä heikentää reisitukea.

Etupenkeissä on hyvin sivuttaistukea, mutta istuintyyny tarjoaa vajavaisesti reisitukea.­

5008 ja 3008 ovat saaneet Peugeot’n nykytyylin mukaisen kehyksettömän etusäleikön ja sapelihammasmaiset ledihuomiovalot, jotka toimivat myös vilkkuina. Kahdessa alimmassa varustelussa on heijastintekniikalla toteutetut ledivalot, GT:ssä täyslediprojektorivalot.

Jälkimmäisen tekniikan yhteydessä sumuvalot on korvattu ajovalojen ”Foggy Mode” -toiminnolla, joka takasumuvalojen aktivoituessa himmentää kohtaamisvalot. Hyvä yksityiskohta on, että läpinäkyvän savulasipinnan saaneet leditakavalot palavat myös huomiovaloasennossa.

Nykysuuntauksesta poiketen 5008:n voimalinjavaihtoehtoihin ei kuulu minkäänlaista hybriditekniikkaa. Ainoan manuaalivaihteinen vaihtoehto on 32 217 euroa maksava lähtöhintamalli. Kyseessä on 1,2-litrainen, kolmisylinterinen 130 hevosvoiman bensiinimoottori. Muissa malleissa on 8-portainen automaattivaihteisto, jonka käyttövivun tuntumaan on tullut uusi ajotilavalitsin: normaali- ja sport-ajotilojen lisäksi käytössä on nyt myös ekoajotila. 180 hv:n bensiinimoottori on 4-sylinterinen 1,6-litrainen. Dieselin tehovaihtoehdot ovat 130 ja 177 hevosvoimaa.

Peugeot 3008 nyt myös lataushybridinä

Uudistunut 3008 eroaa 5008:sta voimalinjavaihtoehtojen osalta, sillä lyhyemmästä SUV-mallista on kaksi hybridivaihtoehtoa.

Peugeot 5008:ssakin olevien 130-hevosvoimaisten bensiini- ja dieselmoottoreiden lisäksi 3008:n saa kaksi- ja nelivetoisena lataushybridinä.

Etusähkömoottori nostaa etuvedon kokonaistehon 224 hevosvoimaan. Kun mukaan liitetään vastaavan tehoinen takasähkömoottori, päästään lukemaan 299 hevosvoimaa.

3008 on kokenut samat ulkonäkö-, sisäilme- ja varustelumuutokset kuin 5008. Peugeot 3008:n hinnat alkavat 29 373 eurosta ja lataushybridien 40 992 eurosta.