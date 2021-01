Eikö pakkasen lamauttama auton moottori käynnisty? Näillä nikseillä matkaan ilman että käytetään äärimmäistä keinoa

Kovan pakkasen ja lumikinosten hyydyttämä auto saattaa olla vaikea heräteltävä, mutta hyviä keinojakin löytyy.

Ongelma: Kylmässä kangistunut auton moottori ja akun heikko varaus on yhdistelmä, joka saattaa johtaa pettymykseen. Jos auto starttaa, mutta ei käynnisty, on toivoa vielä kuitenkin olemassa.

Ratkaisu: Jos huomaat tarvitsevasi apuvirtaa, järjestä sitä saataville, ennen kuin akku menettää viimeisenkin puhtinsa. Jos auto ei enää starttaa kunnolla käynnistettäessä, kannattaa luovuttaa ensimmäinen erä ja keskittyä seuraavaan.

Kun apuvirtaa on saatavilla, kangistunutkin moottori yleensä herää henkiin pienen tovin jälkeen – olettaen, että auto on ollut aikaisemmin käyntikuntoinen.

Vanhempien autojen käynnistysapuna voi käyttää ns. starttipilottia, jota saa suihkeena tavallisesti viidestä kymmeneen eurolla. Senkin käytössä kannattaa kuitenkin olla huolellinen, eikä suihketta saa käyttää liikaa. Polttoaineeseen kannattaa paukkupakkasilla lorauttaa omaan autoon sopivaa jäänestoainetta ohjeiden mukaisesti. Tämäkin tuote maksaa tavallisesti marketeissa viidestä kymmeneen euroa.

Jos kyseessä on dieselauto, varmista, että tankissa oleva polttoaine on vallitseviin olosuhteisiin oikeaa – muistele siis, mitä dieseliä autoon tuli viimeksi tankattua? Kesädieselillä ei kovissa pakkasissa pitkälle päästä. Arktinen diesel säilyy toimintakykyisenä vielä 40 asteen pakkasessa, joten sitä voi huoletta lisätä dieselauton tankkiin kanisterista, jos on polttoaineesta epävarma.

Aivan äärimmäisenä keinona käynnistämistä voi yrittää myös toisella autolla hinaamalla, jos kyseessä on manuaalivaihteinen auto. Kylmän moottorin herättely ”puoliväkisin” ei ole kuitenkaan suositeltavaa, ja vaatii myös turvalliset liikenneolosuhteet, eli runsaasti tilaa ja muusta liikenteestä tarpeeksi vapaata aluetta.

Nämä yleisneuvot on laadittu suomalaisittain tyypilliselle, noin 12-vuotiaalle käytetylle autolle. Tarkista aina myös auton käyttöohjekirjasta sen erityispiirteet ja ohjeet, ennen kuin aloitat auton herättelyn pakkaskauden aikana, tai jälkeen.