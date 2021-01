Pärjääkö sähköautolla kunnon pakkastalvessa? Ari ja Pekka vastaavat lähes 1,5 miljoonan kilometrin kokemuksella

Monia autoilijoita arveluttaa sähköautojen kyky selvitä Suomen talvessa, jos lämpötilat painuvat kireän pakkasen puolelle tai keli muuttuu huonoksi lumimyräkän myötä.

Tekeekö sähköautolla Suomessa talvella mitään? Millaista sen ajaminen on huonossa kelissä?

Kysyimme sähköautoilukokemuksia kahdelta suomalaisautoilijalta, joilla on runsaasti kokemusta sähköauton käyttämisestä maassamme kaikkina vuodenaikoina. He ovat vantaalainen taksiautoilija Ari Nyyssönen ja riihimäkeläinen Pekka Kiiski. Molempien autona on Tesla Model S -sähköauto.

Nyyssösen auton mittariin on kertynyt jo reilusti yli 800 000 kilometriä. Kiiskenkin taksilla on päästelty jo yli 600 000 kilometriä – alkuperäisellä akulla. Yhteensä autoilla on siis ajettu pian jo lähemmäs 1,5 miljoonaa kilometriä, joten kokemuksia on kertynyt roppakaupalla.

Riihimäellä operoiva Kiiski pitää kysymystä hieman huvittavana, eikä näe sähköauton ajamisessa talvellakaan mitään merkittävää eroa polttomoottoriauton ajamiseen. Talvinen, liukas keli tai kylmyys eivät ajokokemusta muuta sen enempää kuin bensiini-, diesel- tai kaasuautoissakaan.

Sähköauton kantama lyhenee kyllä kylmässä ilmanalassa, tutkimusten mukaan noin 20–30 prosenttia täydestä. Se ei kuitenkaan johdu siitä, että auton akut ”hyytyisivät” kylmässä, vaan siitä, että auton sisätilat täytyy lämmittää. Nykyaikaisissa sähköautoissa on akuston lämmönhallintajärjestelmä, jolla akusto saadaan pidettyä optimilämmössään.

Vantaalainen Ari Nyyssönen on riihimäkeläiskollegansa kanssa samoilla linjoilla.

– En kokemusteni perusteella voi sähköauton sanoa olevan yhtään sen hankalampi ajettava talvella kuin perinteisetkään autot. Itse asiassa sähköauto voi olla joissakin tilanteissa jopa helpompi hallittava, koska raskas akusto on sijoitettu auton pohjaan. Näin ollen auton painopiste on matalalla, ja sen hallittavuus hyvällä tasolla jo lähtökohtaisesti, vaikka oma autoni on joidenkin talviautona vierastama takaveto, Nyyssönen kertoo.

Autojen kamerat ja sensorit jumittavat usein huonossa säässä käyttövoimasta riippumatta. Täyssähköinen Teslakaan ei ollut poikkeus IS:n koeajorupeaman aikana.­

Matalalla sijaitsevan painopisteen lisäksi kaikissa nykyautoissa – siis myös sähköautoissa – on nykyaikaista turvatekniikkaa, esimerkiksi vetoluistonesto (TCS jne.) ja ajonvakautusjärjestelmä (ESP, ESC jne.), jotka helpottavat kuljettajaa hankalissa keliolosuhteissa.