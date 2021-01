Erityisesti eteläisessä ja lounaisessa Suomessa on satanut ja satanee myös lähipäivinä reippaasti lunta. Ajokeliä heikentää lisäksi lunta pöllyttävä tuuli.

Talviseksi muuttunut ruuhka-Suomen ajokeli näkynee aikanaan myös vakuutusyhtiöiden korvaustilastoissa, sillä suurimmat vahinkopiikit liikenteessä tapahtuvat usein lumisessa tai muuten vaikeassa talvikelissä.

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) kokoamien liikennevahinkotilastojen mukaan esimerkiksi vuonna 2019 eniten liikennevahinkoja sattui tammikuussa, ja kaikki vuoden kymmenen vahinkomääriltään korkeinta päivää ajoittuivat tammi-helmikuulle.

Tuolloin alkutalvesta oli kaikkiaan kahdeksan yli 500 vahingon päivää, kun keskimäärin vahinkoja tapahtui koko vuonna noin 270 päivässä.

– Myös nyt, alkuviikon ennustetuissa olosuhteissa, normaalitilanteessa voitaisiin nousta jopa näihin vahinkolukemaan, mutta koska työmatkaliikenne nyt on etätöiden vuoksi vähentynyt, toivottavasti vahinkojenkin määrä jää pienemmäksi, sanoo liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty OTI:sta.

OTI:n tilastot kertovat vakuutusyhtiöiden lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvaamista liikennevahingoista. Kyse on siis henkilövahingoista sekä onnettomuustilanteessa syyttömälle osapuolelle aiheutuneista omaisuusvahingoista.

– Lumisessa talvikelissä kasvaa myös risteysonnettomuuksien riski. Auraus ja tuuli voivat muodostaa tienreunaan kinoksia, mikä heikentää muiden tielläliikkujien näkyvyyttä. Risteyksiin kannattaakin tulla varovasti, koska liukkaus voi pidentää jarrutusmatkoja ja kiihdytykset sujua odotettua hitaammin, sanoo Räty.

– Kun näkyvyyskin on heikkoa, kannattaa nyt laskea ajonopeutta ja pidentää turvavälejä, korostaa myös liikenneturvallisuudesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri LähiTapiolasta.

Vakuutusyhtiöissä nähdään, miten äkilliset säänmuutokset usein lisäävät onnettomuuksien määrää.

– Jos yöllä on yllättäen tullut runsaasti lunta, kannattaa aamulla lähteä varovaisesti liikkeelle ja mahdollisuuksien mukaan odottaa, että teitä on ehditty aurata. Myös peräkkäisinä päivinä sahaava lämpötila tai katkonainen lumisade voi lisätä onnettomuuksien riskiä.

– Muiden tielläliikkujien huomioimiseksi on myös tärkeää muistaa puhdistaa lumet auton päältä ennen liikkeellelähtöä. Jos auton katolla on paksu lumikerros, joka kiihdyttäessä tai kovassa nopeudessa lentää takana tulevan päälle, on perässä ajava hetken vailla näkyvyyttä, sanoo Alaviiri.