Tuulilasin vaihdossa on monta mahdollisuutta mokata – useat järjestelmät voivat mennä sekaisin

Tuulilasin vaihto on muutakin kuin lasityötä. Yksi laiminlyönti voi sotkea pahasti turvajärjestelmien toimintaa.

Nykyaikaisten autojen tuulilasien vaihtoon kohdistuu selvästi suurempia vaatimuksia kuin aiempina vuosikymmeninä. Tuulilasi on nykyään osa auton kantavaa korirakennetta, ja sen vaikutus turvallisuuteen on merkittävä. Lisäksi tuulilaseissa on nykyään kameroita ja muita antureita, jotka vaikuttavat auton aktiiviseen turvallisuuteen.

Turvallisin tapa irrottaa tuulilasi kehyksestä on nailonlanka, joka ei vaurioita maalipintaa eikä verhoiluja. Ennen uuden lasin asentamista kehysaukko puhdistetaan huolellisesti ja mahdolliset ruostevauriot korjataan.­

Vuonna 2019 Suomessa tapahtui yli 160 000 lasivahinkoa. Korikorjauksia tekevien autokorjaamoiden lisäksi lasinvaihtoja tekevät merkittävässä määrin myös tuulilasitöihin erikoistuneita yrityksiä.

Kameroiden kalibrointi ja tunnistimien mukautus edellyttää suuria laiteinvestointeja, joten valtaosa tuulilasikorjaamoista joutuu teettämään työn alihankintana merkkikorjaamolla tai monimerkki- tai korikorjaamolla, jossa tarvittavat laitteet löytyvät.­

Autoalan Keskusliitto (AKL) on kehittänyt korikorjaamoille vuodesta 2007 alkaen laatuluokitusta, jonka tavoitteena on varmistaa korikorjaamoiden tekninen ja toiminnallinen kyky tuottaa asiakaslähtöistä, laadukasta ja kustannustehokasta palvelua.

Kolmiportaisen luokituksen rinnalle AKL lanseerasi viime vuoden lopulla uuden tuulilasiluokituksen, jonka tavoitteena on entistä laadukkaammat korjaukset myös lasivahingoissa. TL-luokituksella pyritään varmistamaan, että jatkossa myös tuulilasien parissa työskentelevillä tuulilasi- ja huoltokorjaamoilla on riittävät työkalut ja osaaminen ajoneuvojen lasien korjaamiseen ja vaihtamiseen.

Tartunta-aineen ja liimapalon huolellinen levitys takaa tuulilasin hyvän kiinnittymisen koriin.­

Tuulilasi oli aikoinaan sade- ja räntäsuoja, mutta nykyään osana auton kantavaa rakennetta se toimii kolaritilanteessa matkustajien turvana. Lisäksi tuulilasiin kiinnitetyt kamerat vaativat nykyään tuulilasin vaihdon jälkeen käytännössä aina kohdistamisen toimiakseen oikein.

– Uusissa autoissa on enenevässä määrin uusia materiaaleja – jos esimerkiksi hiilikuituisesta korista irrottaa tuulilasin väärin, siitä voi syntyä iso vahinko ja korjaamolle iso lasku. Pitää muistaa, että uusi tuulilasi ei vuoda, vaan vuotojen ja suhinoiden syy löytyy aina lasin ja korin välisestä kiinnityksestä, muistuttaa Saint-Gobain Autover Finland Oy:n tekninen asiantuntija Tomasz Salamon.

Vuosittain satoja tuulilaseja vaihtavan Vehon Suutarilassa toimivan korikorjaamon huoltopäällikkö Mika Salmi painottaa samaa asiaa:

– Suurimmat virheet tehdään yleensä liimausvaiheessa, jolloin lasi jää vuotamaan jostakin reunasta tai suhisemaan ajossa. Liimapalko on tuulilasin ja auton korin välinen tiiviste, joten liimapalkoon ei saa jäädä tai syntyä epäjatkuvuuskohtia, joiden kautta vesi pääsee auton rakenteisiin. Käytetty liima määrittää kuivumisajan, ja me pyrimme pitämään auton paikallaan kuivumisen ajan.

Toinen iso virhe liittyy siihen, että tuulilasissa olevia kameroita ei kalibroida eikä tunnistimia mukauteta uuteen tuulilasiin.

” Jos sade- tai hämärätunnistimelle ei kerrota uuden tuulilasin tietoja, sen ohjaamat järjestelmät eivät ehkä toimi samalla tavalla kuin ennen tuulilasin vaihtoa.

– Auto ei välttämättä anna vikailmoitusta kalibroimattomasta kamerasta, mutta esimerkiksi kaukovaloautomatiikka voi toimia väärin ja vastaantulijat häikäistyvät. Jos sade- tai hämärätunnistimelle ei kerrota uuden tuulilasin tietoja, sen ohjaamat järjestelmät eivät ehkä toimi samalla tavalla kuin ennen tuulilasin vaihtoa, kertoo Mika Salmi.

Tuulilasikameran tai -kameroiden kalibrointia tarvitaan myös silloin, jos auton alustaa korotetaan tai madalletaan. Yleensä saman ”silmän” alla oleva sade- ja hämärätunnistin on säädetty tietylle lasin kirkkaudelle, ja jos lasin värisävy muuttuu – näin tapahtuu myös käytettäessä autonvalmistajan alkuperäislaseja – tuulilasinpyyhkimet ja valoautomatiikka ei toimi samalla tavalla kuin ennen.

Nykyautoa tuulilasinvaihtoon vietäessä pitää siis varmistua siitä, että vaihtotyö sisältää myös kameroiden kalibroinnin ja tunnistimien mukautuksen. Suurin osa tuulilasikorjaamoista joutuu teettämään nämä työt alihankintana, mutta tästä työvaiheesta ei saisi syntyä asiakkaalle lisäkuluja.