Autoalan lehtori Tuomo Vanhala muistuttaa ennakoinnin tärkeydestä talviautoilussa.

Tämä talviautoilujuttu julkaistiin ensi kerran IS:ssa 20.1.2019, mutta samat vinkit ovat ajankohtaisia myös tänään.

Pyysimme Stadin ammatti- ja aikuisopiston autoalan lehtori Tuomo Vanhalaa kertomaan omat vinkkinsä sujuvaan ja turvalliseen talviautoiluun.

Varusta autosi oikein

Vanhalan mukaan autossa on syytä olla mukana pipo, hanskat sekä keltaiset turvaliivit. Hyödyllisiä varusteita ovat myös lumiharja ja jääraappa, joilla auto puhdistetaan lumesta ja jäästä.

Tärkeitä puhdistuskohteita ovat lasit, valot, ilmanottoaukot ja mahdolliset tunnistimet sekä tutkat. Lapiolla auton saa kaivettua irti lumesta niin kaupungissa kuin mökilläkin.

Vanhala muistuttaa, että puhelimessa olisi hyvä olla aina virtaa.

– Vakuutusyhtiön ja hinausliikkeiden yhteystiedot kannattaa pitää mukana. Ilmaiseksi puhelimeen ladattava 112-sovellus ei olisi myöskään pahitteeksi.

Valot ja niiden käyttäminen

Vanhala painottaa, että etenkin nykyautoissa olisi äärimmäisen tärkeää tutustua oman ajoneuvon valojärjestelmään.

– Hyvin monessa autossa on nykyään päiväajovaloautomatiikka. Usein tien päällä näkee autoja, jotka liikkuvat takapää pimeänä. Tähän on syytä kiinnittää huomiota.

Etenkin lumiseen aikaan valoja kannattaa välillä puhdistaa myös matkan aikana. Jarruvalojen ja vilkkujen toimivuuden voi tarkastaa helposti esimerkiksi toisen henkilön kanssa.

Akku latinkiin

Heikkoon kuntoon päässyt akku kestää pakkasta vähemmän. Jos kovilla pakkasilla autolla ajetaan vain kovin lyhyttä matkaa, akku ei ehdi latautua.

– Auton akun on syytä olla kunnossa kylmäkäynnistyksiä varten, Vanhala sanoo.

Nykyautoissa on paljon elektroniikkaa, jotka kuluttavat akkua.

Älä säästä renkaissa

Renkaiden kuntoa kannattaa tarkastella vuodenajasta riippumatta. Talvirenkaat voivat olla joko nastallisia tai nastattomia. Renkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden on oltava vähintään 3 mm. Liikenneturvan mukaan suositeltava urasyvyys talvirenkaalla on vähintään 6 mm.

– Pakkanen alentaa rengaspainetta, Vanhala huomauttaa.

Pakkasenkestävät nesteet

Konepellin alta löytyy Vanhalan mukaan muutamia huomioitavia kohteita.

– Lasinpesunesteen ja jäähdytysnesteen määrä sekä pakkaskestävyys on hyvä tarkastaa.

Jäähdytysnesteen tilanne tarkastetaan yleensä auton määräaikaishuollossa. Tuulilasinpesunesteen on syytä kestää vähintään 20 astetta pakkasta. Sitä kannattaa pitää myös autossa mukana.

Moottorin esilämmittäminen

Pakkasilla moottoria on syytä esilämmittää. Se säästää moottoria, parantaa käynnistyvyyttä ja vähentää päästöjä.

– Moottorin esilämmitys on suositeltavaa jo +5 asteesta alkaen. Itse käytän myös sisäpuhallinta autossa.

Tuulilasin huurtuminen

– Tuulilasin huurtuessa puhallus on hyvä kääntää tuulilasille. Ilmastointi pitää olla myös päällä, etenkin jos keli on lähellä nollaa. Ilmastointi auttaa kosteuden poistamisessa.

Vanhala painottaa, että sisäilmankierto ei saa olla päällä. Tällöin huurretta ei pääse syntymään.

Kiire pois ja muut huomioon

Suurimpina ongelmina Vanhala pitää liian kovaa kiirettä ja huolimattomuutta.

– Liikkeelle lähdetään kovalla kiireellä ja huonosti puhdistetulla lumisella autolla. Oikeiden välineiden, kuten esimerkiksi lumiharjan tai lapion puuttuminen, voi aiheuttaa ongelmia.

Vanhala kertoo, että kovissakin pakkasissa selviää, mikäli ajoneuvo on teknisesti kunnossa ja huollettu. Erinomaista tietoa autosta löytyy sen käyttöohjekirjasta. Vanhala suositteleekin tutustumaan kyseiseen opukseen.

– Jos jossakin asiassa on epäselvää, niin kannattaa kysyä apua ammattilaisilta. Liikenteessä on otettava muut huomioon, sillä ajaminen on tiimityötä.