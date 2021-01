Fiat Talentoon uusi moottori – kilpailee erityisesti kahden lähes identtisen sisarmallinsa kanssa

Fiat Talenton keulailme on omansa, mutta muuten auto on samaa tavaraa vastaavien Renault- ja Nissan-mallien kanssa. Eroja löytyy siis lähinnä varusteista ja hinnoittelusta. Uusi 2-litrainen moottori on saatavana kolmena eri tehoversiona eli 120-, 145- ja 170-hevosvoimaisena. Vetokykyä kaikissa malleissa on tasan 2 000 kg.­