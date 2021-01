Main ContentPlaceholder

Autot

Vuoden paras auto löytyy näistä seitsemästä – kolme samaa finalistia kuin suomalaisessa kisassa

Seitsemän automallia on valikoitunut Car of the Year 2021 -kilvan finaaliin.

