Tässä ovat vuoden 2021 auto­uutuudet: Nyt on kipinöitä ilmassa!

Autovuoden 2021 uutuuksia leimaa sähköistymisen kiihtyminen.

BMW i4 on täyssähköinen neliovinen fastback-malli, jolle on mitattu jopa 600 kilometrin toimintamatka.­

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan suomalaisautoilijalle? Jos autovuosi 2020 jäikin historiaan massiivisena pistokehybridien ryöppynä, ei alkanut uusi vuosi 2021 jää sen varjoon: varmaa on, että sähköistyminen jatkuu edelleen.

Uusia pistokehybridejä saapuu yhä enemmän markkinoille, mutta nyt myös sähköautojen tarjonta kasvaa entistä laajemmaksi. Siitä pitävät huolen suuret ja merkittävät autovalmistajat kuten Volkswagen, Hyundai-Kia, Daimler, BMW, Nissan ja hiljalleen myös idän jätti Toyota, joka on antanut ensimmäiset viitteet uudesta sähköautostaan. Se on jo tuotannon suunnittelua vaille valmis.

Tilava sähköauto Volkswagen ID.4­

Uusi crossover: Renault Arkana­

Opel Mokka tulee sekä sähköisenä että pelkkinä polttomoottoriversioina­

Lisäksi sähköistyvää autosortimenttia täydentävät muut valmistajat kuten Škoda, Polestar, Tesla ja Fiat uusilla, tänä vuonna Suomeen saapuvilla malleillaan.

Vaikka muutos on vähittäinen, sähköistää se automaailman ilmapiirin Euroopassa, myös Suomessa. Käsillä on eräänlainen markkinoiden uusjako, jossa ei voi jäädä tuleen makaamaan. Vanhaan aikaan ei ole paluuta, mutta toisaalta ei huolta ole bensiini-, diesel- tai kaasuautoillakaan: niitä on saatavilla kaikille halukkaille vielä monien vuosien ajan.

Aikataulullista epävarmuutta esiintyy varsinkin vuoden loppua kohden, ja monista uutuuksista tahdotaan kertoa pääsääntöisesti vain kvartaalitasolla. Siksi taulukon tiedot ovat osin viitteellisiä.

Crossover-malli Alfa Romeo Tonale­

Toyota-konsernin ensimmäinen sähköauto Lexus UX 300e.­

Suosikkimalli koroilla Toyota Yaris Cross­

Täyssähköinen Polestar 2­

Sähköllä ja ilman: Citroën C4­

Täyssähköinen Škoda Enyaq­

Sähköä A-sarjaan: Mercedes-Benz EQA­

Katumaasturi Tesla Model Y­

Sähköauto uudistui: Hyundai Ioniq Electric­

Uudistunut klassikko: Land Rover Defender­