Uuteen Mercedes-Benziin tulee todellinen vau-efekti: 141-senttinen hypernäyttö!

Loppuvuodesta valmistuva Mercedes-Benzin täysin uudessa EQS-asähköautossa kuljettajaa ja etumatkustajaa palvelee lähes koko kojelaudan levyinen hypernäyttö.

Mercedes-Benzin kojelautaa vuodesta 2018 koristanut MBUX-käyttöliittymä (Mercedes-Benz User Experience) kehittyy. Toisen sukupolven järjestelmä löytyy tässä kuussa Suomen markkinoille saapuvassa uudessa S-sarjan autosta.

Varsinainen iso muutos tapahtuu, kun EQS-sähköauton ohjaamossa nähdään valinnaisvarusteena tilattava MBUX Hyperscreen.

Järjestelmä koostuu näytöistä, jotka liittyvät toisiinsa lähes saumattomasti ja muodostavat yhdessä 141 senttimetriä pitkän kaarevan näyttökokonaisuuden kuljettajan ja matkustajan eteen.

– MBUX Hyperscreen muuttaa visiomme todeksi. Sulautamme kiehtovasti yhteen teknologian ja huippumuotoilun niin, että asiakkaamme kykenevät käyttämään sitä ennen näkemättömän helposti, Daimlerin muotoilujohtaja Gorden Wagener sanoo tiedotteessa.

Mitä hyötyä 141-senttisestä näyttökokonaisuudesta on?

– MBUX Hyperscreen on sekä auton aivot että sen hermojärjestelmä. Järjestelmä oppii tuntemaan käyttäjän koko ajan paremmin ja tarjoaa hänelle räätälöityjä ja personoituja toimintoja ja vaihtoehtoja ennen kuin asiakas on ehtinyt edes klikata itsensä eteenpäin tai selata valikkoja, Daimler AG:n teknologiajohtaja Sajjad Khan kuvaa.

Tältä näyttää kuljettajan näyttö. MBUX Hyperscreen perustuu Mercedes-Benzin mukaan autoalan pisimmälle vietyyn tekoälyyn ja sitä kautta itseoppivaan ohjelmistoon. Keskinäytössä ja matkustajan näyttöruudussa hyödynnetään moniulotteista ja muuntuvaa Oled-teknologiaa.­

Aiempaan poiketen myös etumatkustajalla on oma näyttöalueensa. Sen toiminnot ovat käytössä matkan aikana kansallisen lainsäädännön määrittämissä rajoissa. Vaihtuvia matkustajia varten järjestelmässä on seitsemän henkilökohtaista profiilia ja niiden talletusmahdollisuutta haluttuine sisältöineen. Kun etumatkustajan istuin on tyhjä, näyttö on matkustajan osalta lepotilassa.